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Распаковка Macintosh 1984 года. Много фото
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Распаковка Macintosh 1984 года. Много фото 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Много фотоВ 1984 году Apple представила первое поколение компьютеров Macintosh. Он пришел на смену устаревшего и неконкурентоспособного Apple III и стал первой моделью по цене в $1 000. Один из пользователей Reddit приобрел раритетный Macintosh за $200. Особенностью лота стала полная заводская комплектация и наличие оригинальной коробки, вкладышей и упаковочных паллет. Белая коробка из гофрированного картона с логотипом, который нарисовал лично Пабло Пикассо.
Внутри оригинальный пенопласт с классическим логотипом Apple.
Аккуратно уложенный Mac, мышь и клавиатура.
В комплекте с Mac поставлялись сразу несколько дискет: системная, утилиты Macwrite и Macpaint.
Так выглядил модем от Apple с оригинальным блоком питания. Приобретался он отдельно.
Это сегодня Magic Mouse поставляется в миниатюрной коробочке из оргстекла. В 1984 году была суровая картонная коробка внушительных размеров.
Аналогичная история и с клавиатурой. На всех коробках, в которые были упакованы комплектующие, рисунки Пабло Пикассо.
Весь дополнительный комплект.
А вот и сам Mac.
Запутаться с подключением периферийных устройств невозможно. Каждый порт снабжен соответствующей пиктограммой.
Для переноски Apple предусмотрела удобную ручку.
Обновленный логотип Apple в цветах радуги — один из главных элементов в дизайне Mac 1984 года.
Дискеты, пищащий модем, весьма массивный моноблок и первый графический интерфейс. Так начиналась история одного из самых выдающихся компьютеров современности. Так рождалось семейство iMac.
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