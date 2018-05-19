Распаковка Macintosh 1984 года. Много фото

Много фотоВ 1984 году Apple представила первое поколение компьютеров Macintosh. Он пришел на смену устаревшего и неконкурентоспособного Apple III и стал первой моделью по цене в $1 000. Один из пользователей Reddit приобрел раритетный Macintosh за $200. Особенностью лота стала полная заводская комплектация и наличие оригинальной коробки, вкладышей и упаковочных паллет. Белая коробка из гофрированного картона с логотипом, который нарисовал лично Пабло Пикассо

Внутри оригинальный пенопласт с классическим логотипом Apple.

Аккуратно уложенный Mac, мышь и клавиатура.

В комплекте с Mac поставлялись сразу несколько дискет: системная, утилиты Macwrite и Macpaint.

Так выглядил модем от Apple с оригинальным блоком питания. Приобретался он отдельно.

Это сегодня Magic Mouse поставляется в миниатюрной коробочке из оргстекла. В 1984 году была суровая картонная коробка внушительных размеров.

Аналогичная история и с клавиатурой. На всех коробках, в которые были упакованы комплектующие, рисунки Пабло Пикассо.

Весь дополнительный комплект.

А вот и сам Mac.

Запутаться с подключением периферийных устройств невозможно. Каждый порт снабжен соответствующей пиктограммой.

Для переноски Apple предусмотрела удобную ручку.

Обновленный логотип Apple в цветах радуги — один из главных элементов в дизайне Mac 1984 года.

Дискеты, пищащий модем, весьма массивный моноблок и первый графический интерфейс. Так начиналась история одного из самых выдающихся компьютеров современности. Так рождалось семейство iMac.