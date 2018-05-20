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В России резко снизились цены на iPhone
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В России резко снизились цены на iPhone 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Цены в России на смартфон iPhone SE на 128 гигабайта снизились на 35 процентов с момента поступления в продажу, сообщают эксперты Hi-Tech Mail.Ru.
В сентябре прошлого года, компания Apple выпустила на рынок iPhone 8 и iPhone X, после чего снизила рекомендованную цену iPhone SE на 128 ГБ до 35 990 рублей. Сейчас, отмечают эксперты, смартфон подешевел ниже отметки в 25 тысяч рублей.
Кроме того, на треть по сравнению с первоначальной ценой снизились стоимость iPhone 7 на 32 гигабайта. В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на полках российских магазинов, рекомендованная розничная цена составляла 56 900 рублей. Теперь этот гаджет от Apple можно приобрести за 38 тысяч рублей.
Ранее японский блог Macotokara со ссылкой на источник сообщил, что в 2018 году Apple планирует выпустить две новые версии iPhone X и бюджетную модель.
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