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MSI представила игровые ноутбуки с процессорами Intel Core восьмого поколения
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MSI представила игровые ноутбуки с процессорами Intel Core восьмого поколения 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компании MSI и Intel провели презентацию мобильных платформ «Играй стильно», в рамках которой представили новые игровые ноутбуки и процессоры для них. Главной новинкой стал лэптоп MSI GS65 Stealth Thin с шестиядерным процессором Core i7-8750H, поддерживающим технологию Hyper-Threading и работающим на частоте 2,2/4,1 ГГц.
Ноутбук получил IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1920х1080 точек и тонкими рамками (4,9 мм), до 32 ГБ оперативной памяти, графическую карту GeForce GTX 1070 (опционально) и два твердотельных накопителя M.2. Аккумулятор на 82 Вт·ч обеспечивает до восьми часов автономной работы в офисном режиме. За охлаждение всей начинки отвечает система Cooler Boost Trinity с тремя низкопрофильными кулерами и четырьмя тепловыми трубками. Толщина MSI GS65 Stealth Thin не превышает 1,88 мм, масса — 1,79 кг.
Intel рассказала о флагманском процессоре Core i9-8950HK, который стал первым мобильным чипом компании с шестью ядрами и поддержкой технологии многопоточности. CPU поддерживает функцию Thermal Velocity Boost (TVB), которая позволяет ему разгоняться до частоты 4,8 ГГц в турборежиме.
Ноутбук уже тестируется нашим «Железным цехом», следите за YouTube-каналом
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