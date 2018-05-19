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HTC U12 Plus: светлое будущее слишком далеко?
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HTC U12 Plus: светлое будущее слишком далеко? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания HTC, к глубочайшему сожалению, стала разочаровывать. HTC U11 не был настолько трендовым, но предлагал хорошую камеру и новый взгляд на дизайн. Имел интересное и оригинальное покрытие корпуса, да и сам Fluid-дизайн был крайне интересен. HTC U11 — действительно хороший аппарат. И именно из-за U11 было ощущение, что U12+ будет интересным гаджетом, но это не так.
Ранее мой коллега Олег опубликовал изображения и спецификации девайса. U12 — это скорее незначительная доработка U11. Здесь используется все тот же Fluid-дизайн, камера стала двойной и очень круто вписана в корпус — к задней панели вопросов нет абсолютно, она отличная.
Однако передняя панель — полный провал. Во-первых, рамки сверху и снизу — они откровенно большие. Плюс ко всему в глаза бросается отсутствие закруглений углов дисплея. Почему компания не следит за рынком? U12 должен был быть как минимум таким:
С закруглениями передняя панель выглядит аккуратно, стильно и современно даже на фоне девайсов с челкой. Впрочем, уже даже нет речи о челке — слишком высокие требования.
Теперь пару слов об оболочке. Ранее компания выпускала потрясающие оболочки. Sense 4, Sense 4.5 и Sense 5 были современными и стильными. После этого компания перестала вносить серьезные изменения или же уходила куда-то не туда.
Пару слов и о толщине корпуса. В спецификациях речь идет о 9,7 мм в самой толстой части и 8,7 мм в самой тонкой. Корпус уменьшается в толщине ближе к краям по аналогии с HTC One M8. При этом толщина M8 составляет 9,3 мм. Таким образом, HTC U12+ — крайне толстый гаджет. Плюс ко всему аккумулятор здесь при такой толщине и диагонали в 6 дюймов всего на 3500 мАч.
Итог? U12+ как минимум внешне выглядит несовременно. Захотят ли потребители купить данный девайс за 700-900 долларов? Сомневаюсь.
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