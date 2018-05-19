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Apple снова может обеспечить платную замену батареи в старых MacBook Pro
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Apple снова может обеспечить платную замену батареи в старых MacBook Pro 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
На протяжении нескольких месяцев компания Apple была вынуждена бесплатно менять аккумуляторы в MacBook Pro, произведенных с 2012 по 2013 год. Причина была в том, что владельцам этих компьютеров приходилось ждать около месяца для того, чтобы произвести замену. У Apple просто не было достаточного количества батарей. Кажется, сегодня ситуация нормализовалась.
Бесплатно поменять аккумулятор в авторизованном сервисе на MacBook Pro 2012 и 2013 годов выпуска больше не получится. Зато больше не придется ждать по месяцу. Теперь у Apple есть достаточный запас аккумуляторов для пятилетних MacBook. Замена аккумулятора в США стоит 199 долларов.
Считается, что процесс производства аккумуляторов был усложнен конструкцией ноутбука. Батарея приклеена к верхней части корпуса, на которой расположены трекпад и клавиатура. Таким же образом батарея расположена и в новых моделях MacBook, но аккумуляторы в этих компьютерах служат достаточно долго, и с необходимостью замены чаще сталкиваются владельцы более старых устройств.
Не секрет, что со временем аккумулятор теряет свою емкость и способность обеспечивать прежнюю автономность. Если вам требуется заменить аккумулятор в вашем MacBook, он сам об этом скажет. Просто нажмите на иконку аккумулятора в верхней строке.
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