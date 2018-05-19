В Канаде началась продажа смартфонов Huawei P20 

ИА Синьхуа: последние новости

ВОЗ: необходимо должным образом подготовиться для борьбы с распространением Эболы в ДРК

Для урегулирования ситуации на Корейском полуострове стороны должны идти навстречу друг другу -- Ван И

Срочно: В школе в американском штате Джорджия произошла стрельба, один человек погиб, двое получили ранения -- СМИ