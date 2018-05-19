Ещё
В Канаде началась продажа смартфонов Huawei P20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде началась продажа смартфонов Huawei P20 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 18 мая /Синьхуа/ — Ведущие операторы мобильной связи Канады, включая Rogers, Bell и Telus, 17 мая начали продажу новейших моделей смартфонов «Хуавэй» серии Huawei P20. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 18 мая /Синьхуа/ — Ведущие операторы мобильной связи Канады, включая Rogers, Bell и Telus, 17 мая начали продажу новейших моделей смартфонов «Хуавэй» серии Huawei P20. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 18 мая /Синьхуа/ — Ведущие операторы мобильной связи Канады, включая Rogers, Bell и Telus, 17 мая начали продажу новейших моделей смартфонов «Хуавэй» серии Huawei P20. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
ИА Синьхуа: последние новости
ВОЗ: необходимо должным образом подготовиться для борьбы с распространением Эболы в ДРК Для урегулирования ситуации на Корейском полуострове стороны должны идти навстречу друг другу -- Ван И Срочно: В школе в американском штате Джорджия произошла стрельба, один человек погиб, двое получили ранения -- СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин232
Лавров отменил важные визиты25
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»499
США планируют засудить Россию182
Киев приблизит разрешение военного конфликта на Донбассе55
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
01:24
Всю мощь Балтфлота показали на видео
Войска Армия
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика Статьи
01:03
Крымский мост ударил по Порошенко
В мире Украина
03:03
Лавров отменил важные визиты
Политика Латинская Америка
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
01:49
Эксперт разъяснил напутствие Путина Асаду
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение