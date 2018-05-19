В Канаде началась продажа смартфонов Huawei P20 

Торонто, 18 мая /Синьхуа/ — Ведущие операторы мобильной связи Канады, включая Rogers, Bell и Telus, 17 мая начали продажу новейших моделей смартфонов «Хуавэй» серии Huawei P20. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 18 мая /Синьхуа/ — Ведущие операторы мобильной связи Канады, включая Rogers, Bell и Telus, 17 мая начали продажу новейших моделей смартфонов «Хуавэй» серии Huawei P20. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 18 мая /Синьхуа/ — Ведущие операторы мобильной связи Канады, включая Rogers, Bell и Telus, 17 мая начали продажу новейших моделей смартфонов «Хуавэй» серии Huawei P20. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн