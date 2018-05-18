Тренер на запястье: представлены умные часы для спорта и путешествий

На рынке мобильных гаджетов появилась новая модель спортивных часов Microwear L3, которая соединила в себе функции умных часов и фитнес-браслета. Устройство может синхронизироваться со смартфоном на Android или iOS (iPhone) и выполнять функции мобильного помощника в спорте и путешествиях.

Умные часы могут работать в 8 различных режимах, среди которых ходьба, бег, туризм, езда на велосипеде, баскетбол, бадминтон, пинг-понг, футбол, папа. С помощью этого гаджета вы сможете отслеживать количество сделанных шагов, затраченные калории, а также пройденное за день расстояние и многое другое.

Среди других функций: оповещение о потере на обоих гаджетах, управление музыкальным плеером на смартфоне, синхронизация телефонной книги и SMS, анализ фаз сна для подбора оптимального режима.

Устройство имеет тонкий алюминиевый корпус — 10,5 мм, что значительно тоньше аналогичных устройств на рынке, яркий цветной дисплей IPS 1,2 дюйма с разрешением 240*240. Сердцем гаджета является процессор MTK2502, а для хранения данных предусмотрено 32 Мб флеш-памяти и 32 Мб оперативной памяти.

Фитнес-часы имеют встроенный Li-ion аккумулятор емкостью 380MAH, которого должно хватить на неделю от одной зарядки. Для связи со смартфоном используется модуль Bluetooth BT4.0.

Модель поставляется в различных цветах корпуса и ремешка. Интерфейс переведен на 8 языков, включая русский. Подробнее об этих смартчасах можно почитать на официальном сайте производителя.

Microwear L3 smart watch уже поступили в продажу на Aliexpress по цене около 3650 рублей.

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