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Тренер на запястье: представлены умные часы для спорта и путешествий
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Тренер на запястье: представлены умные часы для спорта и путешествий 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
На рынке мобильных гаджетов появилась новая модель спортивных часов Microwear L3, которая соединила в себе функции умных часов и фитнес-браслета. Устройство может синхронизироваться со смартфоном на Android или iOS (iPhone) и выполнять функции мобильного помощника в спорте и путешествиях.
Умные часы могут работать в 8 различных режимах, среди которых ходьба, бег, туризм, езда на велосипеде, баскетбол, бадминтон, пинг-понг, футбол, папа. С помощью этого гаджета вы сможете отслеживать количество сделанных шагов, затраченные калории, а также пройденное за день расстояние и многое другое.
Среди других функций: оповещение о потере на обоих гаджетах, управление музыкальным плеером на смартфоне, синхронизация телефонной книги и  SMS, анализ фаз сна для подбора оптимального режима.
Устройство имеет тонкий алюминиевый корпус — 10,5 мм, что значительно тоньше аналогичных устройств на рынке, яркий цветной дисплей IPS 1,2 дюйма с разрешением 240*240. Сердцем гаджета является процессор MTK2502, а для хранения данных предусмотрено 32 Мб флеш-памяти и 32 Мб оперативной памяти.
Фитнес-часы имеют встроенный Li-ion аккумулятор емкостью 380MAH, которого должно хватить на неделю от одной зарядки. Для связи со смартфоном используется модуль Bluetooth BT4.0.
Модель поставляется в различных цветах корпуса и ремешка. Интерфейс переведен на 8 языков, включая русский. Подробнее об этих смартчасах можно почитать на официальном сайте производителя.
Microwear L3 smart watch уже поступили в продажу на Aliexpress по цене около 3650 рублей.
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