Опубликованы сведения о новой беспроводной зарядке Umidigi Q1

Китайские компании из третьего эшелона поголовно начали выпускать станции беспроводной зарядки для смартфонов с поддержкой стандарта Qi, и сегодня стали известны новые подробности о станции Umidigi Q1. Новинка, как оказалось, имеет ряд весьма интересных особенностей, которые делают ее очень полезным приобретением.

В частности, корпус Umidigi Q1 целиком выполнен из авиационного алюминия, кроме непосредственно верхней стеклянной крышки, иначе ничего не будет работать. Кроме того, мощность такой станции составляет 15 ватт, тогда как ближайшие конкуренты выдают 10 ватт, а то и вовсе 7,5 ватта. Это напрямую влияет на скорость подзарядки. Также нельзя не отметить способность Q1 работать со всеми современными смартфонами, у которых есть поддержка Qi, а это многие мобильники Samsung, Xiaomi и последние новинки от Apple как минимум.

Umidigi Q1 — это своего рода умная зарядка, так как она умеет самостоятельно выбирать режим работы из вариантов 5, 7,5, 10 и 15 ватт на основе параметров аккумулятора, сообщаемых его контроллером. Для примера, смартфон Umidigi Z2 Pro, емкость батареи которого равна 3650 мАч, полностью заряжается при помощи Q1 приблизительно за 100 минут. Станция имеет круглую форму диаметром 100 и толщиной 5 миллиметров. Цена вопроса и дата релиза пока не сообщаются.