Зачем нужен странный цилиндр на зарядке к ноутбуку

Наверняка вы задавались вопросом, к чему этот странный цилиндр на шнуре питания от ноутбука. Нет, никакой дополнительной скрытой камеры там не прячут. Все гораздо интереснее!

Бочонок нужен только для того, чтобы нейтрализовать помехи от шнура.

Так называемый ферритовый фильтр представляет собой цилиндр металла (феррит получается из оксида железа и оксидов других металлов), вокруг которого обмотан шнур.

Раньше для устранения помех приходилось экранировать весь кабель медной оплеткой. Теперь же достаточно использовать гораздо более дешевое ферритовое кольцо — маленькая, почти незаметная деталь серьезно упростила жизнь производителям техники.