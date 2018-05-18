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«Железо» и ОС Galaxy Tab S4 «показались» в Geekbench?
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«Железо» и ОС Galaxy Tab S4 «показались» в Geekbench? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Летом текущего года ждут не только анонса флагманского фаблета Samsung Galaxy Note 9, но и премиального планшета очередного поколения от самого известного вендора Android-девайсов. Пользователи уже знают, что новинка станет называться Galaxy Tab S4. Каким «железом» оснастят следующую за Galaxy Tab S3 модель планшета и под управлением какой версии популярнейшей мобильной ОС она станет работать «из коробки»?
Samsung работает над преемником Galaxy Tab S3 и, похоже, его дебюта не придется долго ждать. В листинге бенчмарка Geekbench проявились некоторые особенности аппаратного обеспечения еще не представленного планшета Galaxy Tab S4, которые были рассмотрены Космином Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com.
Необходимо отметить, что в бенчмарке показалась только модель SM-T835, хотя ожидается, что Samsung выпустит два варианта своего нового планшета — с поддержкой только Wi-Fi и с поддержкой LTE (дополнительно). Это, вероятно, означает, что существует и другая модель — SM-T830.
Листингом показано, что Galaxy Tab S4 оснащен достаточно мощным и на сегодняшний день чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, как, впрочем, и предполагалось в рассматривавшемся ранее сообщении. Объем оперативной памяти грядущей новинки составляет 4 гигабайта. Емкость встроенного накопителя — 64 гигабайта. Наиболее приятная особенность — Galaxy Tab S4 станет поставляться с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.
Согласно ранее появлявшимся в Сети слухам, предстоящий к выпуску компанией Samsung планшет будет оснащен 10,5-дюймовым дисплеем, разрешение которого составит 1600 x 2560 пикселей при соотношении сторон 16:10.
Ожидается, что на задней панели Galaxy Tab S4 будет располагаться 12-мегапиксельная камера. Переднюю панель девайса дополнительно укомплектуют 8-мегапиксельной камерой. Планшет оснастят и сканером отпечатков пальцев, но где он станет располагаться — пока непонятно.
Неизвестна также и дата дебюта Galaxy Tab S4. Предполагается, что он может увидеть свет в конце предстоящего лета, непосредственно перед выставкой IFA 2018, одновременно с Galaxy Note 9.
В Telegram-чате читатели могут обсудить и Galaxy Tab S4 и другие Android-планшеты.
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