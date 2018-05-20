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Samsung Galaxy Note 9 выйдет раньше срока и с новой функцией
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Samsung Galaxy Note 9 выйдет раньше срока и с новой функцией 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Компания Samsung представит Galaxy Note 9 раньше намеченного срока.
Флагман Galaxy Note 9 компании Samsung будет представлен уже к концу июля. Изначально планировалось его показать в августе, но сроки перенесли ради повышения интереса к бренду.
Девайс получил голосового помощника Bixby второго поколения, который лучше оригинала распознает команды, пишет the Korea Herald.
Дизайн смартфона нового поколения похож на Galaxy Note 8, он станет на два миллиметра меньше своего предшественника за счет тонких рамок. Также под его экраном не будет сканера отпечатка пальца.
Издание раскрывает стоимость гаджета, известно, что цена предыдущей модели на старте продаж в августе 2017 года составляла 69 990 рублей.
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