OPPO успешно провела 3D-видеозвонок в сети 5G 

Институт глобальных исследований ОРРО в Шэньчжэне сообщил об успешном тестировании первого в мире видеозвонка в сети 5G с применением технологии структурированной подсветки для воссоздания 3D-изображений На презентации института исследователи OPPO продемонстрировали портретное изображение, созданное благодаря 3D-камере смартфона компании со структурированной подсветкой и прототипу 5G NR-терминала компании Qualcomm Technologies. Для тестирования технологии специалисты использовали смартфон R11s […]