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OPPO успешно провела 3D-видеозвонок в сети 5G
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OPPO успешно провела 3D-видеозвонок в сети 5G 

TechFusion.ru 44 минуты назад
Фото: TechFusion.ru
Институт глобальных исследований ОРРО в Шэньчжэне сообщил об успешном тестировании первого в мире видеозвонка в сети 5G с применением технологии структурированной подсветки для воссоздания 3D-изображений На презентации института исследователи OPPO продемонстрировали портретное изображение, созданное благодаря 3D-камере смартфона компании со структурированной подсветкой и прототипу 5G NR-терминала компании Qualcomm Technologies. Для тестирования технологии специалисты использовали смартфон R11s […]
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