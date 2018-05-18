Маркетологи Samsung потроллили Apple в новой рекламе

Южнокорейская корпорация Samsung сняла рекламу своего нового телефона Galaxy S9, которая заодно «проезжается» по айфонам.

Компания Apple , один из главных конкурентов Samsung, не так давно официально сообщила, что замедляет старые айфоны, если их аккумуляторы изнашиваются. Samsung воспользовалась этим, чтобы продвинуть собственные новые гаджеты.

Маркетологи Samsung сняли видео, где женщина пользуется выпущенным в 2014 году смартфоном iPhone 6. Сюжет построен на том, что ее смартфон все время тормозит, чем ставит ее в неловкие ситуации в самые важные моменты. В итоге хозяйка айфона меняет его на новенький модифицированный Galaxy S9 с двойной камерой. Видео длится минуту.

Рекламщики преувеличили реальное замедление айфонов в десятки раз, к тому же iPhone 6 давно устарел и не может всерьез конкурировать с флагманом Samsung, сообщили специалисты, так что рассматривать рекламный ролик можно только с юмористической точки зрения.