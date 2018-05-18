Fujifilm выпустила аналоговую камеру моментальной печати

Компания Fujifilm представила первую в своей истории аналоговую камеру моментальной печати квадратного формата. Новинка под названием Instax Square SQ6 делает снимки с соотношением сторон 1:1 размером 62х62 мм. Она рассчитана на работу с картриджами с фотобумагой Fujifilm Instax Square. Камера характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и диафрагмой F/12,6. Выбор выдержки — от 1/400 до 1,6 с.

В комплекте идут специальные фильтры, устанавливаемые на вспышку, — оранжевый, пурпурный и зеленый. Предусмотрены три уникальных режима работы: режим двойной экспозиции, в котором один и тот же лист фотобумаги экспонируется дважды; режим макросъемки с фокусировкой в диапазоне 0,3-0,5 м. ; режим съемки пейзажей с фокусировкой от 2 м до бесконечности. Продажи новинки стартуют 25 мая. Fujifilm Instax Square SQ6 можно будет приобрести по цене $130.

Источник: Fujifilm

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