Ещё
В продаже появился российский смартфон за 2990 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В продаже появился российский смартфон за 2990 рублей 

Свободная пресса 3 часа назад
Российская компания Inoi представила отечественный смартфон Inoi 2 Lite на базе Android. Сообщается, что у гаджета 4-ядерный процессор MediaTek MTK6580 с тактовой частотой 1,2 ГГц, дополненный 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной флеш-памяти. Смартфон поддерживает две SIM-карта, имеет слот для карт памяти microSD до 32 ГБ.
Как пишет Akket.com, диагональ экрана Inoi 2 Lite равна 5 дюймам, разрешение — 845 на 480 пикселей. Смартфон использует операционную систему Android 7.0 Nougat. Кстати у телефона имеется не только основная камера на 5 Мп, по и фронтальная — на 2 Мп.
Эксперты уточняют, что техоснащение смартфона устаревшее, поэтому-то у него такая низкая стоимость. Также известно, что новинка не сможет поддерживать сети LTE 4G.
Ранее эксперты составили рейтинг смартфонов дешевле 1500 рублей. В перечень бюджетных телефонов попали FinePower C2 за 1390 рублей, Digma FIRST XS350 2G за 1170 рублей и Oysters Arctic 450 за 789 рублей.
Новости из мира гаджетов: Названы самые мощные Android-смартфоны
Свободная пресса: последние новости
Названы самые мощные Android-смартфоны Пассажир во «Внуково» пригрозил взорвать самолет Без наряда и коляски: Юлия Самойлова рассказала, как сэкономили на ее выступлении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии116
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»28
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту129
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост310
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских14
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение