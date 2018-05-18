В продаже появился российский смартфон за 2990 рублей

Российская компания Inoi представила отечественный смартфон Inoi 2 Lite на базе Android. Сообщается, что у гаджета 4-ядерный процессор MediaTek MTK6580 с тактовой частотой 1,2 ГГц, дополненный 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной флеш-памяти. Смартфон поддерживает две SIM-карта, имеет слот для карт памяти microSD до 32 ГБ.

Как пишет Akket.com, диагональ экрана Inoi 2 Lite равна 5 дюймам, разрешение — 845 на 480 пикселей. Смартфон использует операционную систему Android 7.0 Nougat. Кстати у телефона имеется не только основная камера на 5 Мп, по и фронтальная — на 2 Мп.

Эксперты уточняют, что техоснащение смартфона устаревшее, поэтому-то у него такая низкая стоимость. Также известно, что новинка не сможет поддерживать сети LTE 4G.

Ранее эксперты составили рейтинг смартфонов дешевле 1500 рублей. В перечень бюджетных телефонов попали FinePower C2 за 1390 рублей, Digma FIRST XS350 2G за 1170 рублей и Oysters Arctic 450 за 789 рублей.

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