СМИ: NVIDIA может выпустить GeForce GTX 1180 в июне

Как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на собственные источники, NVIDIA планирует выпустить преемника GeForce GTX 1080 уже в июне. При этом пока что непонятно, как именно будет называться видеокарта — GeForce GTX 1180 или GeForce GTX 2080.

По предварительной информации, графический адаптер получит 3584 ядер CUDA, 224 блока текстуризации, 64 блока растеризации и TDP от 170 до 200 Вт. Что касается объёма видеопамяти, то у GeForce GTX 1180 будет от 8 до 16 ГБ GDDR6. В те же сроки NVIDIA анонсирует и видеокарту GeForce GTX 1170, которая получит 2688 ядер CUDA.