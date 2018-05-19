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СМИ: NVIDIA может выпустить GeForce GTX 1180 в июле
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СМИ: NVIDIA может выпустить GeForce GTX 1180 в июле 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на собственные источники, NVIDIA планирует выпустить преемника GeForce GTX 1080 уже в июле. При этом пока что не понятно, как именно будет называться видеокарта — GeForce GTX 1180 или GeForce GTX 2080.
По предварительной информации, графический адаптер получит 3584 ядер CUDA, 224 блока текстуризации, 64 блока растеризации и TDP от 170 до 200 Вт. Что касается объёма видеопамяти, то у GeForce GTX 1180 будет от 8 до 16 ГБ GDDR6. В те же сроки NVIDIA анонсирует и видеокарту GeForce GTX 1170, которая получит 2688 ядер CUDA.
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