Моющая швабра от Xiaomi стоит всего $10

Компания Xiaomi совместно с Delmar представила свое очередное крайне бюджетное устройство для дома — моющую швабру, которую можно приобрести всего за $10. Новинка оснащена резервуаром для воды объемом 350 мл. В теории этого достаточно для качественной уборки помещения площадью до 100 м2. Длина ручки швабры составляет 1,2 метра. Без воды устройство весит 750 г.

Сама моющая часть оснащена поворотным механизмом, позволяющим ей вращаться на 360 градусов и легко обходить шкафы и другие препятствия. Жидкость из бочка подается на моющую часть с помощью кнопки, предусмотренной в верхней части ручки. По заявлению производителя, мягкая насадка, созданная с использованием различных типов волокон, позволяет бережно очищать любые типы поверхностей.

Источник: Xiaomi

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