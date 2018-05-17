Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Операционная система

Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5 Экран

5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор

Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)

Графика

Adreno 509 Оперативная память

4 ГБ Накопитель

64 ГБ Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.0 размер пикселя: 1.25 мкм & 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.2 размер матрицы: 1/2.8” качество видео: до 1080p

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

Размеры

159x75x8 мм Масса

181 г Ориентировочная цена

17 000 рублей

Дизайн и управление Если вы взглянете на обзор похожей модели, Xiaomi Redmi 5 Plus, вы найдете минимум отличий во внешнем виде. Корпус Xiaomi Redmi Note 5 Pro ровно такой же за исключением того, что разъём для наушников переехал с верхней панели на нижнюю, а модуль камер трансформировался в такой же, как у iPhone X. В остальном же перед нами более чем узнаваемый дизайн Xiaomi Redmi.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Смартфон смотрится красиво и молодёжно, тем более что он также получил вытянутый дисплей (18:9) и достаточно небольшие рамки вокруг экрана. Эта модель не пошла проторенной тропой, поэтому «чёлки» — выреза в самом верху экрана — у него нет.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Передняя панель — сплошное стекло, остальной корпус металлический. Бросается в глаза качество сборки Xiaomi Redmi Note 5 Pro, все детали отлично подогнаны, нет чего-то такого, чтобы сразу выдавало, что перед нами далеко не самый дорогой смартфон из существующих.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Новинка не можешь похвастаться таким же привлекающим взгляды дизайном, как у Honor 9 Lite (обзор), зато не собирает отпечатки так быстро. Правда, если вы бессменный владелец смартфонов Xiaomi с 3 или более ранних поколений, то преемственность поколений в общих черт дизайна вам, скорее всего, уже сильно наскучила.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Дисплей и звук Xiaomi не хуже других чувствует, куда дует ветер, поэтому у Xiaomi Redmi Note 5 Pro новомодный вытянутый экран, то есть с соотношением сторон 18:9 дюйма. При этом, спасибо небольшим рамках, смартфону удаётся не выглядеть гигантом даже с 5,99-дюймовым дисплеем. Разрешение у него 2160x1080, то есть Full HD, но подкорректированное для вытянутого экрана. Дисплей яркий и контрастный. В отличие от предыдущих моделей, он умеет автоматически менять контрастность и температуру изображения в зависимости от внешнего освещения. Если вы такое не любите, то с помощью ручных настроек можно найти что-то одно, но своё. Основные параметры дисплея также в порядке не смотря на то, что это всё-таки даже не средний класс. От дисплеев «крутых» смартфонов экран Xiaomi Redmi Note 5 Pro в основном тот факт, что он поддерживает цветовое пространство sRGB (как и подавляющее большинство контента), а в более дорогих смартфонах цвета нередко выкручены так, что они выглядят более насыщенно, но менее естественно. Но тут уж кому что нравится.

Результаты теста дисплея Xiaomi Redmi Note 5 Pro Максимальный уровень яркости (макс. /мин.)

503/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше)

1684:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)

91%

DeltaE (меньше = лучше)

2,76 Гамма (идеальная — 2,2)

2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K)

8100K

Cо звуком у Xiaomi Redmi Note 5 Pro всё замечательно. Конечно, здесь нет стереодинамиков, только один на нижней грани, но это обычная ситуация. Играет он очень прилично для своих денег. Еще интереснее ситуация с наушниками. По умолчанию звук неплохой, но, если покопаться в настройках, можно найти много интересного.

Например, есть пункт улучшения звучания, с помощью которого можно загрузить наиболее оптимальные настройки в зависимости от того, какой модели ваши Xiaomi-наушники. Если у вас не фирменные, то эту функция всё равно неплохо работает и предоставляет возможность найти что-то на свой вкус. К тому же есть эквалайзер с множеством пресетов и с возможностью крутить ползунки вручную. Всё это даёт возможность сделать звук в наушниках намного круче, чем он идёт «из коробки». Камеры

Xiaomi Redmi Note 5 Pro В отличие от Xiaomi Redmi 5 Plus (который фотографирует весьма посредственно, что не удивительно, учитывая его цену), новая модель имеет уже не один, а два модуля камеры на задней панели. Но, в отличие от прошлогоднего Mi A1, вторая камера Redmi Note 5 Pro имеет заметно меньше мегапикселей. И, видимо, поэтому уже не даёт возможность снимать с двухкратным оптически увеличением, как это реализовано в Mi A1 — похожем по многим параметрам, включая цену, смартфоне. Но зато она даёт вам возможность снимать портретные снимки с искусственным размытием заднего фона.

Снимок на тыловую камеру Xiaomi Redmi Note 5 Pro (клинки, чтобы увидеть еще несколько десятков снимков) Если сравнить снимки Mi A1 и Redmi Note 5 Pro, то заметно, что между ними нет почти никакой разницы. Ничего революционного вас не ждёт — камера снимает ровно на свои деньги, не покушаясь на лавры смартфонов за 20 000+ рублей. Любопытно, что при недостаточном освещении порой можно получить как и очень хорошие снимки, которые не стыдно будет выложить в полном размере в интернете, так и какие-то странные кадры с ужасно завешенным ISO, по сравнению с которым снимок Mi A1 будет выглядеть на голову более адекватным. И это даже при том, что в новинке есть специальный ночной режим. Но в трудную минуту нельзя положиться и на ручной режим, так как там можно настроить всего два параметра: баланс белого и ISO. Лучше, чем ничего, но всё же слишком скромно.

Снимок на фронтальную камеру Xiaomi Redmi Note 5 Pro Селфи камера имеет аж 20-мегапиксельную матрицу, чтобы ваши автопортреты получались звеняще-детализированными. Но это в теории. На практике фронтальная камера так себе, очень шумит в условиях, отличных от идеальных, поэтому смартфону приходится подавлять эти шумы программно, из-за чего теряется вся детализация. В общем, хотели как лучше, а получили примерно то же, что и было. Но для отвлечение внимания можно активировать портретныц режим, тогда селфи будет выглядеть чуть более художественно.

Приятно, что в Xiaomi Redmi Note 5 Pro есть хотя бы программная стабилизация видео, благодаря чему смотреть получившиеся ролики намного приятнее, так как изображение дрожит заметно меньше. Но запись ограничена заурядными Full HD c 30 к/с.

Производительность, софт автономная работа Самое лучшее в новинке — бодрый процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это пока самое производительное решение среди конкурентов за ту же цену — за это мы и любим Xiaomi. Такой же CPU стоит, например, в последнем флагманском смартфоне ASUS — ZenFone 5, который на момент написание статьи стоит 28 тысяч рублей. Не удивительно, что Xiaomi Redmi Note 5 Pro с таким процессором просто летает, а также может дать жару в играх. В общем, последнее, что устареет в этом смартфоне, это Snapdragon 636.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro в 3DMark Sling Shot Extreme

Xiaomi Redmi Note 5 Pro в GeekBench 4 Xiaomi Redmi Note 5 Pro в Antutu Benchmark 7 Кроме того, смартфон также располагает 4 ГБ оперативной памяти и 64 на накопителе. Это уже меньшая редкость в смартфонах до 20 тысяч рублей, нежели Snapdragon 636, но не все еще об этом знают (*смотрит с укором на Nokia 6.1*). Что любопытно, оболочка смартфона, MIUI 9.5 теперь не пишет при очистке памяти сколько её было занято и сколько освободилось. Неужели Xiaomi, как Apple , хочет приучить пользователей к мысли, что цифры — не главное в девайсе? Опять-таки новый смартфон Xiaomi не был бы самим собой, если бы не шёл с большим аккумулятором — сразу на 4000 мАч. Правда, тесты показали, что это всё равно не делает Redmi Note 5 Pro долгожителем и ждать от него больше полутора-двух дней без подзарядки не стоит.

Время автономной работы Xiaomi Redmi Note 5 Pro Помимо Android One 8.1 Oreo смартфон также работает под управлением оболочки MIUI 9.5, которую трудно перепутать с какой-либо другой. Что любопытно, для Xiaomi Redmi Note 5 Pro доступна даже разблокировка по лицу, и для относительно бюджетного смартфона она работает прилично. Но срабатывает далеко не в 100% случаев и, в отличие от подобной функции на более дорогом OPPO F7, еще и слегка заставляет ждать.

Конкуренты

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Huawei P20 Lite

Honor 7X (обзор)

Операционная система

Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5 Android One 8.0, EMUI 8.0 Android 7.1 Nougat

Экран

5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5,84”, 2280x1080 точек, 19:9, 432 ppi 5,93”, 2160x1080 (18:9), IPS, 407 ppi Процессор

Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)

HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)

HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)

Графика

Adreno 509 Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2 Оперативная память

4 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Накопитель

64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты

64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты

64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2 GPS, GLONASS, NFC 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС

Камеры

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.0 размер пикселя: 1.25 мкм & 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.2 размер матрицы: 1/2.8” качество видео: до 1080p

Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп & 2 Мп диафрагма: f/2.2 & n/a размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1,12 мкм качество видео: до 1080p

Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп & 2 Мп диафрагма: f/2.2 & n/a размер пикселя: 1.25 мкм & n/a фокусное расстояние: 26 мм размер матрицы: 1/2.9” качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 фокусное расстояние: 27 мм качество видео: до 1080p

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

3000 мАч, несъёмный

3340 мАч, несъемный

Размеры

159x75x8 мм 149х71x7 мм 156,5x75,3x7,6 мм Масса

181 г 145 г 165 г Ориентировочная цена

17 000 рублей

19 000 рублей

16 000 рублей

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite Несмотря на то, что Xiaomi Redmi Note 5 Pro не кажется феноменальным смартфоном, подобрать ему равнозначную замену не так-то просто. Например, один из близких по цене и характеристикам смартфонов, новенький Huawei P20 Lite, уступает сразу в нескольких дисциплинах: он немного дороже, его процессор HiSilicon Kirin 659 уступает по производительности Snapdragon 636, а аккумулятор меньше сразу на 1000 мАч. Зато, если вам очень хочется максимально натянутый на переднюю панель дисплей, то Huawei P20 Lite с его «чёлкой» подойдёт вам больше. Камеры у Huawei P20 Lite уже гораздо более заурядные, чем у его старших братьев, но зато он всё еще умеет сохранять снимки в RAW, а значит из них можно будет вытягивать гораздо более качественные фотографии, чем это делает на лету сам смартфон. Honor 7X Honor 7X Еще один конкурент, на этот раз немного дешевле, но одновременно с тем попроще в разных аспектах. Его система-на-кристалле HiSilicon Kirin 659 послабее, особенно по части графической производительности, аккумулятор поменьше, а для видеозаписи нет стабилизации, поэтому на ходу снимать не рекомендуется. Тем не менее, само по себе Honor 7X — у него также почти 6-дюймовый дисплей с отношением сторон 18:9, но без выреза в верхней части. Задняя камера двойная, но второй модуль используется только для того, чтобы делать портретные снимки. Читайте также: Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X В заключение У Xiaomi Redmi Note 5 Pro нет откровенных недостатков, но всё-таки не всё так гладко. Например, внешне смартфон мало отличается от предыдущих моделей. Экстерьер, конечно, посвежел, но узнаваемая суть осталось прежней. Самое радикальное изменение — это блок камер на задней панели, который выглядит один в один, как у iPhone X. Это, с одной стороны, придаёт изюминку слишком уж привычному дизайну, с другой стороны, хочется же некоторой самобытности, а не айфонопоклонничества. Тем не менее, внешний вид смартфон нельзя назвать скучным, как и нельзя придраться к качеству сборки — Xiaomi Redmi Note 5 Pro выглядит и ощущается качественный гаджетом.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Самое крутое в новинке — один из самых мощных процессоров в своей ценовой категории. Производитель оснастил Xiaomi Redmi Note 5 Pro чипом Snapdragon 636, так что, если жизнь вас столкнёт с владельцем смартфона за схожие деньги с более красивым корпусом или более крутыми камерами, Xiaomi Redmi Note 5 Pro всегда будет дефолтным победителем по скорости работы. Радует также, что за эти деньги вы также получаете 4/64 ГБ памяти, а не «вчерашние» 3/32 ГБ. Радует хороший дисплей Xiaomi Redmi Note 5 Pro чипом с большой контрастностью и без преувеличенно ярких оттенков, а также хороший звук как мультимедиа-динамика, так и в наушниках. К тому же, в последнем случае звучание можно довольно гибко настраивать. Что касается камер, то Redmi Note 5 Pro снимает лучше, чем, например, Redmi 5 Plus, но качество снимков всё равно не выходит за рамки бюджетных смартфонов. Более того, на фоне прошлогоднего Mi A1 почти совсем не заметно, чтобы камера стала как-то лучше. Скажем так, это скорее повседневная камера для того, чтобы запоминать, где вы были и что видели, нежели для того, чтобы делать по-настоящему запоминающиеся снимки. Фронтальный сенсор также не удивляет: несмотря на 20 Мп, он едва справляется с шумом, ради подавления которого приходится серьёзно жертвовать детализацией. В целом же, Xiaomi Redmi Note 5 Pro хороший смартфон и следует многим традициям, заимствованным у предшественников. А именно хорошее качество сборки, топовое в своей ценовой категории железо, не поражающие впечатления камеры.