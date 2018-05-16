В России выйдет Samsung Galaxy S9 в новом цвете 

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 совсем скоро поступит в продажу в новом-старом цвете Sunrise Gold. Это традиционный золотой оттенок, такой же, какой есть у большинства смартфонов за 10-15 тысяч рублей, но прикупить такой смартфон можно будет не во всех странах.
В России Samsung Galaxy S9 в новом цвете продаваться будет, о чем сообщили представители компании. Оттенок корпуса никак не повлияет на характеристики мобильника, а также на его дизайн в целом, так что это будет все тот же флагман с экраном 5,8 дюйма, одинарной фотокамерой, процессором Qualcomm 845 и прошивкой Experience поверх Android 8.1 Oreo. Релиз Samsung Galaxy S9 в цвете Sunrise Gold состоится в июне этого года.
Цена смартфона официально не изменится в большую сторону, так что любители золотых оттенков могут уже начинать копить. Помимо этого, для S9 и S9+ приготовлен еще один новый цвет — темно-красный Burgundy Red, но это уже эксклюзив. Его следует искать в Корее и Китае в последних числах текущего месяца, и до других стран он вполне может не доехать. Добавим, что через несколько дней выйдет смартфон Xiaomi Mi 7 с начинкой как у S8, но по цене всего $440.