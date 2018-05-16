В России выйдет Samsung Galaxy S9 в новом цвете

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 совсем скоро поступит в продажу в новом-старом цвете Sunrise Gold. Это традиционный золотой оттенок, такой же, какой есть у большинства смартфонов за 10-15 тысяч рублей, но прикупить такой смартфон можно будет не во всех странах.

России Samsung Galaxy S9 в новом цвете продаваться будет, о чем сообщили представители компании. Оттенок корпуса никак не повлияет на характеристики мобильника, а также на его дизайн в целом, так что это будет все тот же флагман с экраном 5,8 дюйма, одинарной фотокамерой, процессором Qualcomm 845 и прошивкой Experience поверх Android 8.1 Oreo. Релиз Samsung Galaxy S9 в цвете Sunrise Gold состоится в июне этого года.