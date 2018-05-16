LG дарит телевизоры покупателям G7 ThinQ

К сожалению, ни для кого не секрет, что смартфоны LG продаются не так хорошо, как хотелось бы компании. Конкуренты обходят этого южнокорейского производителя, несмотря на все усилия LG по продвижению собственных продуктов. На других рынках у LG дела обстоят лучше, но рынок смартфонов не является для них территорией успеха. Быть может, именно по этой причине компания решила одарить своих покупателей щедрыми предложениями.

Мы рассказываем вам это не для того, чтобы привлечь ваше внимание к выгодной акции. Большинство наших читателей не смогут воспользоваться предложением от LG, так как оно предназначено для покупателей, проживающих в Канаде . Мы просто хотим, чтобы вы понимали масштаб отчаяния, в котором находится мобильное подразделение компании. LG готова подарить покупателям их смартфонов телевизор.

С 18 по 31 мая все, кто оформит предзаказ на смартфон LG G7 ThinQ в Канаде, получат в подарок 43-дюймовый 4K телевизор от LG. Компании часто делают приятные подарки тем клиентам, которые желают получить продукт первыми по предзаказу. Как правило, это аксессуары для самого продукта, стоимость которых не превышает 15 тысяч рублей. В России цены на 43-дюймовые телевизоры LG с разрешением 4K начинаются от 27 000 рублей. Это половина стоимости флагманского смартфона.

Очевидно, что одной только телевизионной рекламой LG не удастся восстановить репутацию производителя популярных и качественных смартфонов. LG G5 провалился полностью, а LG G6 так и не смог добиться успеха и исправить ситуацию. LG G4 в большинстве своем и вовсе сломались по причине массового производственного брака. Неужели помочь продажам LG G7 ThinQ могут только такие щедрые подарки? Загадывать не будем, но очевидно то, что мобильное подразделение LG продолжает существовать за счет других направлений бизнеса компании.