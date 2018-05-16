BQ Iron Max: смартфон для ценителей классики

Смартфоны 2018 года через одного получают экран нового формата 18:9, который может оказаться удобным далеко не для всех, да еще и вырез в дисплее — так называемую монобровь. Эти изменения далеко не всегда идут на пользу продажам, ведь многим хочется классических пропорций корпуса.

Если вы ищете смартфон с классическими формами и современной начинкой за умеренную сумму, то есть смысл обратить свое внимание на BQ Iron Max — моноблок получился на редкость удачным во многих смыслах, и мы поняли это по результатам тестирования. Серьезно, за свои деньги аппарат очень радует, и в ниже предложенной статье мы распишем, что в нем такого хорошего, и есть ли у него недостатки.

Упаковка

Коробка со смартфоном BQ Iron Max выполнена в общем стиле BQ — много красного цвета, цветная полиграфия и предельная информативность. Сверху на коробке можно увидеть рендер самого устройства, равно как и снизу, правда, только в одном цвете, хотя вариантов окраски здесь сразу три.

На нижней части упаковки производитель перечислил все характеристики гаджета, в том числе и комплект его поставки, так что простое изучение коробки уже поможет составить впечатление о самом устройстве. Материал упаковки — очень плотный качественный картон. Выполнено все очень стильно, но в то же время сдержано — ничего лишнего, все по существу.

Комплектация

Смартфон BQ Iron Max может похвастаться стандартным набором аксессуаров, ставшим нормой в 2017 и 2018 годах. В коробке с ним нет наушников и высокоскоростного зарядного устройства, но есть защитная пленка на дисплей, нанесенная весьма качественно еще на этапе производства. Покупая смартфон, вы приобретаете зарядное устройство на 1 ампер, дата-кабель microUSB 2.0, гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации. Последняя содержит на удивление много полезной информации, которая пригодится начинающим пользователям устройств на базе Android.

Характеристики

Помимо сведений, которые пригодятся в процессе эксплуатации смартфона, инструкция содержит в себе полный перечень его характеристик. Они также могут быть найдены на упаковке и на официальном сайте производителя. В этом плане все предельно открыто. — экран: IPS, 5,5 дюйма, 1280×720 пикселей; — процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра, 1,3 ГГц; — память: 2 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM, microSD до 32 Гб; — интерфейсы: 3,5 миллиметра, microUSB 2.0, microSD, 2xSIM; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, GPS, FM, Bluetooth 4, WI-FI 802.11n; — прошивка: Android 7 Nougat, интерфейс Material UI; — материал корпуса: пластик, металл; — цвет корпуса: коричневый, серо-синий, черный; — аккумулятор: съемный, 2800 мАч; — фотокамеры: фронтальная 2 Мп, основная 8 Мп; — размеры: 152х76х9 миллиметров; — вес: 170 граммов; — особенности: сканер отпечатков пальцев.

Отметим наличие съемного аккумулятора: это дает возможность носить с собой запасную АКБ или сразу несколько батарей вместо внешнего зарядного устройства — они займут намного меньше места и не потребуют возни с проводами.

Внешний вид BQ Iron Max располагает классическим дизайном: экран 16:9, черная лицевая панель во всех вариантах окраски. Сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и съемная крышка, под которой скрываются слоты SIM и microSD вместе с аккумулятором. Впрочем, современные особенности тоже есть: динамик вынесен на нижний торец, что очень удобно — он не будет закрываться рукой или столешницей. Традиционное исполнение идет смартфону на руку: он смотрится очень органично, без закругленных углов экрана или корпуса, а минимализм в дизайне лишь усиливает приятное впечатление от него.

На передней панели у BQ Iron Max есть фронтальная камера со вспышкой, разговорный динамик и сенсоры приближения и освещенности, а на нижней рамке экрана помещены отдельные кнопки управления, хотя и лишенные собственной подсветки. Микрофон и динамик расположены на нижнем торце корпуса, тогда как разъем для зарядки и отдельный вход под наушники вынесены на верхний торец. Правая грань отдана под кнопки громкости и включения.

Сзади у смартфона есть основная камера с двойной вспышкой, сканер отпечатков пальцев круглой формы и пластиковые вставки под антенны, тогда как основная часть крышки представляет собой металлическую пластину, шероховатую на ощупь. Под крышкой скрывается место под аккумулятор, и здесь же можно найти слоты под SIM-карты и microSD. Заменить их можно без извлечения батареи.

Эргономика и качество сборки

За счет сравнительно небольшого экрана 5,5 дюйма смартфон хорошо лежит в руке, умещаясь даже в женской ладони. Боковые торцы и задняя крышка имеют некую шероховатость, препятствующую выскальзыванию устройства. Смартфон очень увесистый, но этот вес приятный, не избыточный — создается впечатление общего высокого качества гаджета, отсутствующее при пользовании легкими смартфонами из пластика и стекла.

Порадовало наличие сенсорных кнопок управления: за счет нет нужды прибегать к использованию их виртуальных аналогов, и не теряется часть полезной площади дисплея. Кроме того, они достаточно крупные, и промахнуться по ним не получится. А вот отсутствие у них подсветки — это минус.

К минусам также можно отнести расположенный сверху разъем для зарядки — его место на нижнем торце, и точка. Крышка аккумуляторного отсека снимается легко, но все же с небольшим усилием, так что случайно снять и потерять ее не получится. Боковые кнопки имеют вполне ощутимый ход и тактильную отдачу при нажатии, а их размеры вполне стандартны, так что их легко можно найти на ощупь. Сканер отпечатков пальцев расположен удобно — к нему не нужно тянуться всякий раз, и он находится сразу же.

По качеству сборки претензий к смартфону не возникло: даже тыльная панель, являясь съемной, не скрипит и не люфтит. Единственное: кабель зарядки входит в соответствующий разъем под небольшим углом, к чему нужно будет привыкнуть.

Экран

Дисплей BQ Iron Max — это классическая и очень качественная матрица IPS с хорошим запасом яркости. Оной хватает даже при использовании смартфона на солнце: выцветание есть, но некритичное, и прочесть информацию с дисплея представляется вполне возможным.

Сенсорный слой дисплея реагирует моментально и на пять касаний одновременно. Единственное, в верхнем левом углу тач не так чувствителен, но до этого угла еще нужно дотянуться. Инверсия цветов в данном смартфоне присутствует, но далеко не под всеми углами: как видно на фото, нужно очень постараться, чтобы цвета стали более блеклыми.

Общая цветовая гамма дисплея по умолчанию холодная. Этот параметр настраивается при помощи штатной утилиты MiraVision.

Звук Звучание в BQ Iron Max достойно наивысшего балла: что основной, что разговорный динамик выкладываются на 100% всегда. Речевой динамик имеет солидный запас громкости: собеседника хорошо слышно уже на 60% (если разговаривать в помещении). Качество звука тоже очень хорошее, на уровне смартфонов за 15 000 рублей и дороже. Основной динамик получил правильное место дислокации: расположенный снизу, он располагает достаточным объемом свободного пространства, чтобы выдавать насыщенный звук, с хорошими средними и не раздражающими высокими частотами. Низов, конечно, маловато, но не будем забывать про цену аппарата. Системы стереодинамиков в смартфоне нет: звук при проигрывании музыки или воспроизведении фильма генерируется только основным динамиком. Системы подавления шума в смартфоне нет, и потому микрофон здесь один. Он утоплен в корпус, что дает базовую защиту от ветра. Микрофону немного не хватает громкости, а вот с чувствительностью все в порядке: уловит практически любой посторонний звук. Это все-таки больше минус, чем плюс.

Сканер отпечатков пальцев и вибромотор

Дактилоскоп в BQ Iron Max вынесен на заднюю панель и имеет традиционные размеры и стандартную круглую форму. Время срабатывания минимальное — мгновенно ощущается вибрация, информирующая о верном распознании отпечатка, но экран загорается с небольшой задержкой. Надеемся, в следующих версиях прошивки это устранят. Точность срабатывания сканера высокая: 9 из 10 раз он определяет отпечаток правильно, и это очень хороший результат для бюджетного моноблока. Встроенный вибромотор имеет среднюю силу срабатывания: он хорошо ощущается в руке или в кармане одежды, но при этом не раздражает, и дребезжания, от которого сводит зубы, во время его работы попросту нет.

Фотокамеры

Фронтальная камера в BQ Iron Max имеет разрешение 2 Мп и собственную вспышку на основе одного светодиода. Сама вспышка очень яркая, что позволяет спасти ночные селфи от большого количества шумов. Снимает фронталка достойно для своего уровня, но чудес ждать не стоит: 2 мегапикселя — это все же 2 мегапикселя. Для видеозвонков в Скайпе и других мессенджеров ее, заметим, хватает с лихвой.

Основная камера здесь основана на матрице 8 Мп. Она вполне неплохо снимает днем и в легких вечерних сумерках, но уличное искусственное освещение ей все же не очень по нраву: шумов довольно много, и детализация ночью падает заметно. Зато камере хорошо удается запись видео, особенно в плане срабатывания автофокуса — он хоть и допускает ошибки, но делает это крайне редко. Единственное, чего не хватает, так это стабилизации, так что вести съемку видео в движении не стоит. Яркость основной вспышки на «троечку»: при съемке бесполезна, но в качестве фонарика сгодится.

Программное обеспечение и память

BQ Iron Max из коробки работает на ОС Android 7 Nougat от Google со стандартной оболочкой Material UI. Изменения в прошивку не вносились, и потому здесь есть только стандартные функции седьмого Андроида — ни больше, ни меньше.

ОС на смартфоне работает на удивление шустро — тормозов и лагов замечено не было, все плавно и аккуратно, без сбоев. Видимо, над прошивкой работали, поскольку она не только работает очень быстро, но еще и потребляет меньше 650 Мб оперативной памяти после первой загрузки. Общее занятое пространство на накопителе: 5,62 Гб из 16.

В состав программного обеспечения входят семь сторонних приложений, четыре из которых удаляются стандартными средствами: остаются только две утилиты от Яндекса и Apps Press — это приложение стоит сразу отключить или удалить любыми способами, так как оно потребляет немало трафика, затормаживает систему и постоянно спамит уведомлениями и ярлыками программ из Google Play. В остальном же на BQ Iron Max стоит чистый Андроид со всеми вытекающими из этого положительными последствиями. Добавим, что за время теста на смартфон прилетело одно официальное обновление прошивки. Проверка антивирусом Dr. Web вредоносных файлов в составе устройства не выявила.

Производительность

Отсутствие дополнительной оболочки позволяет смартфону экономно расходовать оперативную память: оставшегося после загрузки системы свободного объема хватает на три-четыре легких приложения или на два тяжелых, к примеру, на навигатор и браузер с парой открытых вкладок. В целом ощущения, что BQ Iron Max тормозит, не возникает: наоборот, он «летает», выполняя все поставленные перед ним задачи без задержек.

Результаты тестирования в бенчмарках следующие: AnTuTu — 34060, 3D Mark Ice Storm Unlimited — 3700 баллов и 531/1517 баллов в одноядерном и многоядерном режимах в Geekbench. Для смартфона стоимостью 7500 рублей на момент написания статьи это достойный результат. Нагрев при повышенных нагрузках ощущается, но критичным его назвать нельзя.

Автономная работа

Элемент питания в BQ Iron Max — это съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2800 мАч, очень тонкий и легкий. Смартфон не предусматривает ускоренный режим зарядки, и потому восполнение энергии с 0 до 100% от штатного 1-амперного ЗУ занимает почти 3 часа. Использование 1,5-амперной зарядки улучшает ситуацию до 2 часов 20 минут. Во время подзарядки батарея почти не греется.

В среднем полного заряда смартфону хватает на 1-1,5 дня использования. Воспроизведение Full HD-видео из памяти устройства разряжает его за 7 часов, а потоковое HD-видео с YouTube — 5-6 часов. Замеры проводились при подключении по Wi-Fi со средней яркостью экрана.

Заключение Как уже говорилось выше, BQ Iron Max — это хорошо сбалансированный смартфон: компактный корпус, аккуратный дизайн, отсутствие моноброви, приятный вес и ряд других особенностей внешности, перечисленных в статье, выделяют его на фоне «одноклассников». Сюда же можно отнести металлическую заднюю панель, очень быструю работу прошивки, в меру хорошую автономность и громкое чистое звучание. BQ Iron Max — весьма интересный экземпляр в своей ценовой категории.

Плюсы BQ Iron Max — отсутствие выреза в экране; — приятный дизайн; — оптимизированное программное обеспечение; — съемный аккумулятор; — сенсорные кнопки управления.

Минусы BQ Iron Max — наличие мусорного ПО; — порт microUSB вместо USB-C; — разъем зарядки, расположенный сверху.