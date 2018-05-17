Samsung приостанавливает обновление Galaxy S7 до Android Oreo

Первого мая владельцев Galaxy S7 и Galaxy S7 edge ждал сюрприз — Samsung неожиданно начала рассылать обновление до Android Oreo. Первыми в списке счастливчиков оказались жители Великобритании . Файл весил 1272 мегабайта. Спустя две недели компания остановила апдейт международной версии Galaxy S7.

Информацию о паузе обновления представители Samsung подтвердили в официальной публикации. Скорее всего, причиной решения стало большое количество жалоб от владельцев модели после апдейта. В частности пользователи говорили о случайных перезагрузках, сообщает Phone Arena.

После нескольких сообщений о перезагрузках Galaxy S7 на Android Oreo 8.0 мы временно приостанавливаем распространение апдейта. Мы изучаем случаи для минимизации количества проблемных устройств и как можно более быстрого восстановления обновления.

Сколько времени понадобится на фикс проблемы — неизвестно. Сложившуюся ситуацию обсуждаем в телеграм-канале AndroidInsider.