Logitech выпустила беспроводную мышь G305 с разрешением 12 000 dpi

Компания Logitech представила игровую беспроводную мышь G305 с оптическим сенсором HERO, разрешение которого можно регулировать в диапазоне от 100 до 12 000 dpi. Манипулятор поддерживает технологию LightSpeed, обеспечивающую высокую скорость работы по беспроводному интерфейсу. Как утверждает производитель, мышь работает быстрее, чем большинство проводных моделей.

Logitech G305 оснащена шестью программируемыми кнопками, при этом ресурс левой и правой клавиш достигает 10 млн срабатываний. Сенсор позволяет отслеживать перемещения девайса на скорости до 10,1 м/с. Габариты манипулятора — 116,6x62x38 мм, масса — 99 г.

Мышь питается от одного АА-элемента, которого должно хватить на 250 часов игрового процесса при времени отклика 1 мс. Энергосберегающий режим со временем отклика 8 мс может увеличить время автономной работы до девяти месяцев.

Logitech G305 можно купить за 60 долларов.