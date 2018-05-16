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Meizu упразднила компанию Blue Charm
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Meizu упразднила компанию Blue Charm 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Meizu не так давно отпочковала от себя подразделение Blue Charm, которое превратилось в отдельную компанию. Как оказалось, это было ненадолго — в очень скором будущем Blue Charm вновь войдет в состав Meizu и снова станет просто ее частью, а не самостоятельной фирмой.
Напомним, что в 2017 году компания разделилась на три фирмы — сама Мейзу, которая продолжила выпускать смартфоны среднего и топового сегментов, Flyme, сотрудники которой занимаются разработкой одноименной прошивки, и Blue Charm. Последней было велено взять на себя создание бюджетных аппаратов начального уровня. Теперь же Мейзу вновь собирается стать единым целым, и с точки зрения эффективности продаж это весьма правильно: никто не знает, что такое Blue Charm, а вот про Meizu, особенно после очень удачных смартфонов линейки 15 Series и бестселлера M6S, слышали многие.
Также в компании ведутся большие кадровые перестановки, затронувшие самую верхушку руководства. Все изменения приведут к обновлению модельного ряда смартфонов компании: в августе этого года будет выпущен флагманский Meizu 16, а через несколько дней она представит новые недорогие аппараты М8 под собственным брендом, без надписи Blue Charm.
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