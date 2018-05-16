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Увеличиваем время автономной работы iPhone
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Увеличиваем время автономной работы iPhone 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Возможности iOS помогут аккумулятору iPhone продержаться дольше обычного. Вот некоторые из них. Отключите Bluetooth в пункте «Настройки», чтобы служба не включалась автоматически.
Некоторые приложения периодически получают данные в фоновом режиме. Если вы используете приложение не очень часто, в пункте «Настройки» отключите функцию «Обновление в фоновом режиме».
Время автономной работы также увеличится после отключения параметра «Службы геолокации» в разделе «Конфиденциальность».
Полезными действиями будут также уменьшение яркости дисплея и сокращение интервала времени перед автоматической блокировкой экрана: чем меньше работает дисплей, тем меньше нагрузка на аккумулятор.
При необходимости отключите голосовую помощницу Siri. В заключение проверьте использование аккумулятора в разделе «Настройки». В пункте «Аккумулятор» вы найдете подробную информацию об энергопотреблении в течение последних дней. Если вы коснетесь часов в правом углу, iOS 11 выведет на экран максимально точные данные. Они помогут определить, какие приложения расходуют больше всего энергии и где еще можно сэкономить заряд аккумулятора.
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