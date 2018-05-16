Обзор видеорегистратора со встроенным радар-детектором Prestigio RoadScanner 700GPS

За последние годы по пути совмещения в одном устройстве видеорегистратора и радар-детектора пошло большинство компаний, выпускающих подобные устройства. Основной плюс — удобство. Нет необходимости лепить на стекло регистратор и дополнять его «антирадаром» на приборной панели, ломая голову как все это подключить и спрятать провода. Даже если это удается, то только в ущерб эргономике.

Недавно в наши руки попало такое устройство от компании Prestigio, выпустившей свой первый видеорегистратор со встроенным радар-деректором — RoadScanner 700GPS.

Производитель заявляет, что данная модель отличается высоким качеством съемки в формате Super HD 2304×1296 при частоте 30 кадров в секунду, а также оснащена специальной защитой платы от перегрева, который часто является камнем преткновения для объединяющих в себе функций видеорегистратора и радар-деректора. На этом плюсы устройства не заканчиваются, хотя, конечно не обошлось и без минусов.

Упаковка и комплектация

Коробка с RoadScanner 700GPS удивила своей компактностью. Минималистичный дизайн по части ее оформления не вызывает отторжения, поскольку нет перегруженности визуальной информацией, по крайней мере на лицевой части, чем часто грешат конкуренты.

Вскрыв упаковку, можно обнаружить внутри следующие комплектующие:

• сам видеорегистратор;

• руководство пользователя;

• кронштейн на вакуумной присоске;

• зарядка от прикуривателя (длинный шнур — 3 метра);

• miniUSB-кабель;

• пластиковая лопатка для укладки кабеля при скрытой прокладке;

Комплектная карта памяти в наборе отсутствует — сэкономили. Также производитель не снабдил адаптер питания от прикуривателя USB-разъемом, чтобы к одному зарядному устройству одновременно с регистратором можно было подключить смартфон, навигатор или планшет. Все это можно записать хоть и в незначительные, но минусы.

Дизайн устройства и кнопки управления

Корпус RoadScanner 700GPS выполнен в классической форме из приятного на ощупь софт-тач пластика, который не скрипит при нажатии на клавиши управления. Сборку определенно можно назвать добротной. Нельзя не отметить компактные размеры и относительно небольшой вес для такого комбинированного устройства — 61x95x38 мм и 111 грамм соответственно.

С тыльной стороны расположен 2,7-дюймовый LCD-дисплей с неплохим разрешением 960×480, который по бокам обрамляют кнопки управления. Немаловажным плюсом является наличие клавиш управления громкостью оповещений.

На верхней панели находится только одна клавиша — кнопка включения устройства, а в нижней части корпуса можно наблюдать порты HDMI, miniUSB, отверстие для микрофона и разъем для карты памяти (поддержка карт Micro SD/SDHC до 100 гб (10 class)).

Установка

В комплект поставки RoadScanner 700GPS входит стандартное крепление с вакуумной присоской. Судя по соответствующей надписи и наблюдениям именно оно оборудовано GPS-приемником. Реализовано это решение весьма компактно, но в нем таится как плюс, так и минус. Плюс заключается в том, что при снятии регистратора с крепления нет необходимости отключать провод от устройства — это бесспорно удобно. Однако в случае поломки крепления, потеряются практически все функции, связанные с GPS. При этом найти крепление отдельно на рынке будет достаточно сложно и стоить оно будет недешево.

Конструкция держателя не вызывает сомнений в качестве и способности вынести не самый малый вес аппарата, на кочках не создавая дополнительной работы для G-сенсора.

Вызывает вопросы лишь не совсем продуманное решение с расположением разъема для подключения кабеля с сетевым блоком, который в идеале должен находиться на торцевой стороне кронштейна, а не на фронтальной. При этом Г-образного кабеля в комплекте нет, поэтому выглядит все это следующим образом:

Запись видео

Видео RoadScanner 700GPS пишет на достаточно высоком уровне, причем как днем, так и ночью. Заслуга в качестве картинки во многом лежит на хорошей оптике и одном из лучших в своем классе процессоре — Ambarella A7LA50. Формат записи видео стандартный — MP4, как и угол обзора — 170 градусов. Максимальное разрешение: 2560×1080@30fps, 2304x1296x@30fps.

Отображение скорости в правом нижнем углу коррелирует с показаниями спидометра без погрешностей, а координаты определяются верно.

Рассмотреть госномера днем по прямой можно без особых проблем на расстоянии до автомобиля примерно в 12-14 метров, ночью — около 8-10 метров. При ночной съемке немного «напрягают» приличные световые блики от фонарей и фар автомобилей, но в целом в этом плане у данного устройства все неплохо.

Дополнительные опции

Хотя называть их дополнительными вряд ли можно, учитывая, что покупать этот гаджет будут скорее всего именно за них. Речь о функциях радар-детектора. Устройство способно определять сигналы радарных комплексов любой сложности в диапазоне K, X и Ka, что оно успешно делало за период наших тестов. Названия радаров отображались верно, как и максимально допустимая скорость на данных участках.

Предупреждения водителя голосовыми подсказками о приближении к камерам видеофиксации и стационарным радарам ГИБДД — не напрягали, а количество ложных срабатываний было минимальным. Из тех радаров, которые были обнаружены за небольшой период эксплуатации, стоит выделить: «Стрелку СТ», «Арену С», «Автодорию», «КРИС-С» и «Автоураган».

В качестве полноценных дополнительных опций среди остальных выделяются системы: LLWS (напоминание водителю включить свет в темном туннеле или гараже), а также FCMD (предупреждение водителя о том, что впередистоящий автомобиль начинает движение).

Первая функция понравится водителям, чьи машины не оборудованы датчиком света, а вторая тем, в функционале которых нет простейших систем ADAS, так как позволяет на светофоре отвлечься от дороги на смартфон без боязни быть «засигналенным» автомобилями сзади при включении зеленого света.

Выводы

Новый Prestigio RoadScanner 700GPS хоть и не привносит на рынок комбинированных устройств, сочетающих в себе функции видеорегистратора и радар-детектора, особых новшеств, успешно справляется со всеми основными задачами таких аппаратов, предлагая водителю даже чуточку больше.

«Новичок» обеспечивает четкую картинку даже при слабом освещении, сохраняя всю необходимую информацию с модуля GPS, которая может понадобится в качестве доказательств в случае ДТП.

Система радар-детектора работает отменно, вовремя оповещая о радарах, камерах контроля скорости, полицейских контрольно-пропускных пунктах и опасных перекрестках, что позволит RoadScanner 700GPS потягаться с более дорогостоящими «коллегами по цеху».