Lenovo анонсировала мини-ПК объемом 1 литр

Компания Lenovo представила компактный настольный персональный компьютер, объем которого составляет всего 1 литр. Модель ThinkCentre M625q Tiny заключена в корпус габаритами 34,5х182,9х179 мм. Вес ПК — 1,32 кг. В основе устройства лежит двухъядерный процессор AMD A9-9420e тактовой частотой 1,8 — 2,7 ГГц.

Для хранения данных используется 2,5-дюймовый жёсткий диск емкостью до 1 ТБ со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Можно установить и твердотельный модуль PCIe M.2 SSD емкостью до 256 ГБ. Оперативная память — до 8 ГБ формата DDR4. Имеется по три порта USB 3.0 и USB 2.0, DisplayPort, D-Sub, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Мини-ПК работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Источник: Lenovo

Фото: Lenovo

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