ASUS представит игровой смартфон ROG в начале июня

Производители смартфонов постоянно ищут новые идеи для увеличения продаж своих девайсов. В этом году ожидается выход целого ряда смартфонов, которые ориентированы на геймеров. Xiaomi и Nubia уже выпустили такие аппараты. Не останется в стороне и ASUS. Сообщается, что компания покажет свой геймерский телефон на выставке COMPUTEX 2018, которая пройдет в начале лета.

ASUS начала очень плотно заниматься игровыми смартфонами ROG с января прошлого года. Известно о нескольких разработках и приличных инвестициях в эту область. По словам производителя, игровой смартфон ASUS ROG получит все те функции, которые нужны геймерам для максимально удобной и производительной игры. Однако, хоть и ASUS ROG будет разработан именно для фанатов мобильных развлечений, он будет оснащен всеми необходимыми телефонными функциями.

Про характеристики аппарата пока не сообщается, но можно предположить, что девайс будет работать на 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 845, иметь 8 гигабайт оперативной памяти и приличный встроенный накопитель с возможностью расширения.