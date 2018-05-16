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ASUS представит игровой смартфон ROG в начале июня
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ASUS представит игровой смартфон ROG в начале июня 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Производители смартфонов постоянно ищут новые идеи для увеличения продаж своих девайсов. В этом году ожидается выход целого ряда смартфонов, которые ориентированы на геймеров. Xiaomi и Nubia уже выпустили такие аппараты. Не останется в стороне и ASUS. Сообщается, что компания покажет свой геймерский телефон на выставке COMPUTEX 2018, которая пройдет в начале лета.
ASUS начала очень плотно заниматься игровыми смартфонами ROG с января прошлого года. Известно о нескольких разработках и приличных инвестициях в эту область. По словам производителя, игровой смартфон ASUS ROG получит все те функции, которые нужны геймерам для максимально удобной и производительной игры. Однако, хоть и ASUS ROG будет разработан именно для фанатов мобильных развлечений, он будет оснащен всеми необходимыми телефонными функциями.
Про характеристики аппарата пока не сообщается, но можно предположить, что девайс будет работать на 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 845, иметь 8 гигабайт оперативной памяти и приличный встроенный накопитель с возможностью расширения.
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