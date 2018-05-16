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Названы самые мощные Android-смартфоны
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Названы самые мощные Android-смартфоны 

Свободная пресса 4 часа назад
Эксперты перечислили самые лучшие геймерские смарфоны. Рейтинг составил бенчмарк AnTuTu по итогам синтетических тестов.
Первое место занял Xiaomi Black Shark набрав более 272 тысяч баллов. Второе — Samsung Galaxy S9+ с 263 тысячами баллов. На третью строчку рейтинга попал Samsung Galaxy S9, который набрал чуть меньше 263 тысяч баллов, пишет Life.ru.
Также среди самых мощных специалисты отметили следующие смартфоны: Xiaomi Mi Mix 2S, ZTE Nubia Red Magic, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10, Honor View V10, OnePlus 5T и One Plus 5.
Ранее эксперты составили рейтинг смартфонов дешевле 1500 рублей. В перечень бюджетных телефонов попали FinePower C2 за 1390 рублей, Digma FIRST XS350 2G за 1170 рублей и Oysters Arctic 450 за 789 рублей.
Новости из мира гаджетов: Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны
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