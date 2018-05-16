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Екатеринбуржцев зовут на покраску знаменитого памятника клавиатуре
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Екатеринбуржцев зовут на покраску знаменитого памятника клавиатуре 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 16 мая, жителей Екатеринбурга айтишники приглашают на покраску памятника клавиатуре.
Мероприятие начнется на берегу Исети в 18:30. С собой можно приносить кисточки, перчатки, а также нерабочие компьютерные мыши, чтобы посоревноваться в традиционном метании этого снаряда.
Памятник клавиатуре был создан в 2005 году в качестве спецпроекта фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» по проекту Анатолия Вяткина. Клавиатуры состоит из 104 бетонных клавиш весом от 100 до 500 кг. Клавиши расположены в углублениях с интервалом 15 см. Общая площадь проекта — 64 кв. метра.
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