Екатеринбуржцев зовут на покраску знаменитого памятника клавиатуре

Сегодня, 16 мая, жителей Екатеринбурга айтишники приглашают на покраску памятника клавиатуре.

Мероприятие начнется на берегу Исети в 18:30. С собой можно приносить кисточки, перчатки, а также нерабочие компьютерные мыши, чтобы посоревноваться в традиционном метании этого снаряда.

Памятник клавиатуре был создан в 2005 году в качестве спецпроекта фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» по проекту Анатолия Вяткина. Клавиатуры состоит из 104 бетонных клавиш весом от 100 до 500 кг. Клавиши расположены в углублениях с интервалом 15 см. Общая площадь проекта — 64 кв. метра.