ASUS начала продажи системных плат на базе чипсетов AMD X470

Компания ASUS объявила о начале продаж материнских плат с чипсетом AMD X470, которые предназначены для процессоров в исполнении AM4 (включая Ryzen второго поколения). Все устройства выполнены с применением технологии ASUS SafeSlot, которая предусматривает специальный способ крепления слота PCIe с помощью внутренних металлических элементов для защиты от повреждений при установке и использовании тяжелых видеокарт.

В серию системных плат ASUS с чипсетом AMD X470 вошли пять моделей. Компактная ROG STRIX X470-I Gaming выполнена в формфакторе mini-ITX с оборудована двумя слотами для оперативной памяти DDR4. ROG Strix X470-F Gaming, Prime X470-PRO и TUF X470-PLUS Gaming предлагаются в исполнении ATX, располагают четырьмя слотами DDR4 и поддерживают многопроцессорные графические конфигурации SLI и/или CrossFireX. Старшая материнская плата ROG Crosshair VII Hero доступна как в обычной версии, так и в модификации со встроенным модулем Wi-Fi.