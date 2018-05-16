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Представлен первый в мире смартфон с 1 ТБ памяти
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Представлен первый в мире смартфон с 1 ТБ памяти 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Представлен первый в мире смартфон с 1 ТБ памятиВладельцы айфонов с 16 и даже 32 гигабайтами встроенной памяти нередко жалуются на недостаток свободного пространства. Малоизвестная китайская компания Smartisan анонсировала смартфон, встроенной памяти которого хватит на все случаи жизни.
У девайса 1 ТБ памяти. Именно это стало главной фишкой модели Smartisan R1. Но, помимо внушительного флеш-накопителя, у китайца весьма приличный безрамочный дизайн. По заверению Smartisan, площадь экрана составляет 84%.
Характеристики Smartisan R1:
Экран: 6,17"" (2242 х 1080 px)
ОЗУ: 6 / 8 ГБ  Встроенная память: 64 / 128 ГБ или 1 ТБ  Камера: 12 МП + 20 МП  Аккумулятор: 3 600 мАч  Не обошлось и без характерного выреза под камеру и сенсоры на фронтальной грани устройства. В конце концов, это же выходец китайского OEM-производителя и без заимствования узнаваемых черт iPhone X никак.
Стоимость новинки составляет $549 за базовую версию с 6 / 64 ГБ памяти и $1 389 за топовую модель.
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