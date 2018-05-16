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Lenovo решила, что в смартфоне должно быть 4 ТБ памяти
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Lenovo решила, что в смартфоне должно быть 4 ТБ памяти 

iPhones.ru 23 часа назад
Фото: iPhones.ru
Lenovo решила, что в смартфоне должно быть 4 ТБ памятиСегодня утром мы рассказывали о китайском смартфоне Smartisan R1. Его изюминка в том, что на борту девайса разместился сразу 1 ТБ памяти.
Видимо штаб-квартире Lenovo пережить этот анонс от конкурента не смогли, и решили переплюнуть компанию Smartisan. Вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo любопытный постер.
Флагманский смартфон Lenovo Z5, который компания официально планирует показать в июне, получит сразу 4 терабайта флеш-памяти. Зачем столько?
Ну, например хранить 1 миллион фотографий, 2 000 фильмов в HD-разрешении или 150 тысяч несжатых музыкальных композиций. Целесообразно ли это — решит пользователь.
Учитывая, что малоизвестная компания Smartisan выставила ценник на свой R1 в размере $1 400 за топовую модель с 1 ТБ памяти, Lenovo может перещеголять конкурента и на фронте ценообразования. Чисто теоретически стоимость Lenovo Z5 в 4 ТБ флеш-памяти может дотянуть до 2 000 долларов.
Вот только возникает резонный вопрос — зачем столько памяти и чем ее заполнять?
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