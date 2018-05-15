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Дисплеи iPhone X и iPad Pro 10,5″ признаны лучшими в индустрии
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Дисплеи iPhone X и iPad Pro 10,5″ признаны лучшими в индустрии 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Дисплеи iPhone X и iPad Pro 10,5″ признаны лучшими в индустрииЧто вы там говорите, Apple не создаёт инновационных продуктов? Слишком узко мыслите.
Сегодня Display Week провела очередную церемонию награждения технологических компаний. Дисплеи iPhone X и iPad Pro 10,5″ признали лучшими и самыми инновационными в индустрии.
iPad Pro заслужил премию «Дисплей года» за адаптивный 120-герцовый дисплей. Он способен подстраиваться под конкретное приложение и выдавать от 24 Гц до 120 Гц.
iPhone X награжден за лучшее применение экрана среди конкурентов. Сочетание OLED-дисплея, обеспечивающего истинный черный, контрастность 1000000:1, поддержку HDR как в Dolby Vision, так и HDR10, плюс True Tone — всё это делает его самым инновационным смартфоном на сегодняшний день.
Приятно осознавать, что именно Apple достигла таких вершин.
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