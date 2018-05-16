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C AirFly вы сможете использовать AirPods в самолете, тренажерном зале и просто везде
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C AirFly вы сможете использовать AirPods в самолете, тренажерном зале и просто везде 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
AirPods — это потрясающие наушники, главным образом потому, что их невероятно удобно использовать. Но, увы, их нельзя использовать с устройствами, которые не поддерживают беспроводную передачу аудио. Если часто летаете в самолетах или посещаете тренажерные залы, возможно, вы сталкивались с этим неудобством. В таком случае именно для вас был выпущен новый аксессуар от TwelveSouth.
AirFly — это адаптер, который призван соединить ваши AirPods с любым портом 3,5 мм. Вы сможете использовать ваши беспроводные наушники везде, где раньше требовался провод. Разумеется, это далеко не первый Bluetooth-адаптер, но производитель AirFly считает, что сможет привлечь покупателей качеством и схожестью дизайна с футляром для AirPods.
Адаптер AirFly работает от аккумулятора. Производитель заявляет, что его хватает на 8 часов работы. Да, вам придется заряжать не только наушники AirPods, но и адаптер AirFly. Он уже доступен для покупки за 39,99 доллара. Разумеется, можно найти и более доступные альтернативы, но если вы цените качество и стиль, взгляните на AirFly.
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