C AirFly вы сможете использовать AirPods в самолете, тренажерном зале и просто везде

AirPods — это потрясающие наушники, главным образом потому, что их невероятно удобно использовать. Но, увы, их нельзя использовать с устройствами, которые не поддерживают беспроводную передачу аудио. Если часто летаете в самолетах или посещаете тренажерные залы, возможно, вы сталкивались с этим неудобством. В таком случае именно для вас был выпущен новый аксессуар от TwelveSouth.

AirFly — это адаптер, который призван соединить ваши AirPods с любым портом 3,5 мм. Вы сможете использовать ваши беспроводные наушники везде, где раньше требовался провод. Разумеется, это далеко не первый Bluetooth-адаптер, но производитель AirFly считает, что сможет привлечь покупателей качеством и схожестью дизайна с футляром для AirPods.

Адаптер AirFly работает от аккумулятора. Производитель заявляет, что его хватает на 8 часов работы. Да, вам придется заряжать не только наушники AirPods, но и адаптер AirFly. Он уже доступен для покупки за 39,99 доллара. Разумеется, можно найти и более доступные альтернативы, но если вы цените качество и стиль, взгляните на AirFly.