Нужен недорогой мощный смартфон? Обратите внимание на Blackview

Китайских производителей смартфонов в последнее время развелось слишком уж много, и потеряться во всем этом ассортименте можно очень легко. Тем не менее авторитетные бренды давно на слуху — например, Blackview, который выпускает бюджетные смартфоны с впечатляющими техническими характеристиками.

Если бюджет сильно ограничен, можно обратить внимание на Blackview A7 или A20 — эти смартфоны на GearBest как раз сейчас распродают по цене ниже 4 тысяч рублей. Причем за эти деньги вы получите не просто «звонилку», а качественный аппарат с двойной камерой, 8 ГБ встроенной памяти и Android 7.0 (Android 8.0 Oreo для A20).

Конечно, флагманскими такие характеристики не назовешь, но здесь и цена соответствующая. Поэтому доплатив всего 2 тысячи рублей, можно урвать Blackview A7 Pro — 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной, задняя камера 8 Мп + 0,3 Мп. Еще и MTK6737 «под капотом».

Те, кто ценят время автономной работы смартфона, вряд ли откажутся от Blackview P10000 Pro — это устройство не только имеет 4 ГБ оперативки и 64 ГБ памяти на борту, но еще и USB-C с аккумулятором на 11 000 мАч. Неделя пользования обеспечена — и все это дешевле 13 000 рублей.

В распродаже участвует и настоящий флагман Blackview — BV8000 Pro. Здесь все по красоте — 6 ГБ RAM, 64 ГБ ROM, MTK6757, защита от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68! Добавим к этому дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, NFC, сканер отпечатков пальцев и цену в 17 000 рублей — получим очень привлекательное предложение.