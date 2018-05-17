Ещё
Samsung сравнила Galaxy S9 с тормозным iPhone 6 в рекламе. Это нормально?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung сравнила Galaxy S9 с тормозным iPhone 6 в рекламе. Это нормально? 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Это нормально?Samsung вновь пытается приманить владельцев iPhone на свою продукцию. Компания выпустила новый рекламный ролик. В видео показывается небольшая история девушки, которая летит в самолете к своей сестре. И у неё постоянно происходят какие-то баги в работе iOS 11.2.6 на iPhone 6.
На общем фоне это выглядит, как минимум, странно. Старый и уже слабый iPhone 6 против нового мощного Galaxy S9. Неясно, почему Samsung отказалась показывать в рекламе работоспособность iPhone X или iPhone 8, 8 Plus. Ведь если ты пытаешься переманить к себе клиентов, нужно проводить сравнение с прямым конкурентом, а не со смартфоном, выпущенном в 2014 году.
К слову, Samsung даже не скрывает, что имитирует эти баги. В ходе ролика открывались приложения TV и Wallet, но ни одно не показали работоспособным. Только то, как они медленно загружались.
iPhones.ru: последние новости
Производитель чехлов показал дизайн iPhone SE 2 Что покажут на WWDC 2018 Да как так? Мой MacBook Pro 2016 уже облезает
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне129
Производители техники готовятся покинуть Россию1020
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня9
Россия предъявила претензии Казахстану322
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля142
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение