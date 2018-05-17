Samsung сравнила Galaxy S9 с тормозным iPhone 6 в рекламе. Это нормально?

Это нормально?Samsung вновь пытается приманить владельцев iPhone на свою продукцию. Компания выпустила новый рекламный ролик. В видео показывается небольшая история девушки, которая летит в самолете к своей сестре. И у неё постоянно происходят какие-то баги в работе iOS 11.2.6 на iPhone 6.

На общем фоне это выглядит, как минимум, странно. Старый и уже слабый iPhone 6 против нового мощного Galaxy S9. Неясно, почему Samsung отказалась показывать в рекламе работоспособность iPhone X или iPhone 8, 8 Plus. Ведь если ты пытаешься переманить к себе клиентов, нужно проводить сравнение с прямым конкурентом, а не со смартфоном, выпущенном в 2014 году.

К слову, Samsung даже не скрывает, что имитирует эти баги. В ходе ролика открывались приложения TV и Wallet, но ни одно не показали работоспособным. Только то, как они медленно загружались.