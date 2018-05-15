Смартфон-флагман за полцены. Быстрый обзор Honor 10

Помните, как в Послании к Римлянам? «Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой — для низкого?». Так вот — не властен ли Huawei над комплектующими, чтобы из тех же процессоров, экранов и камер сделать один смартфон для зажиточных покупателей, а другой — для народа? Властен, и уже давно так делает!

Флагманы Honor отличаются от флагманов Huawei примерно так же, как автомобили Skoda от автомобилей Volkswagen — модели на одной и той же платформе наряжают по-разному, но Volkswagen и Huawei стоят выше по иерархии и поэтому укомплектованы более круто. При этом, как и в случае с автомобилями, удешевленные Honor и Skoda зачастую оказываются более выгодной покупкой, чем модели старших брендов, которым покупатели ещё и доплачивают за «престижную этикетку».

В разновидностях моделей Huawei и Honor сам чёрт ногу сломит, поэтому остановимся на главном: в Huawei флагманы — это P-серия (P9/P10/P20) и Mate-серия (Mate 8/Mate 9/Mate 10). Флагманы Honor — «номерные» модели без дополнительных букв (Honor 8/Honor 9/Honor 10) и V-серия (Honor V8/Honor V9 и Honor V10). В «номерных», чем больше цифра, тем круче смартфон, в V-серии аналогично, хотя маркетологи любят пудрить мозги и переименовывать Honor V9 в Honor 8 Pro, а Honor V10 в Honor View 10.

И, если раньше Honor 8 получали путём упрощения Huawei P9, а Honor 9 — упрощением Huawei P10 глубоким тюнингом Honor 9, то десятый Honor сконструировали из нескольких абсолютно разных смартфонов концерна Huawei-Honor. И прежде, чем зубоскалить на тему «китайцы слепили Франкенштейна из остатков запчастей в своих подвалах!», примите к сведению, что этот смартфон в заткнёт за пояс и Apple iPhone 6s, и Samsung Galaxy A8, не говоря уже о менее именитых моделях. И вот почему:

Как iPhone X, только красивый

Если вы когда-нибудь списывали у одноклассников в школе сочинения по литературе, вы понимаете, как важно передать в тексте то, что уже «родили» до тебя, но «завернуть» это в такие фразы, чтобы казалось, будто ты додумался до всех этих мыслей после того, как сам прочитал книгу. Примерно таким же «творческим списыванием» сейчас занимаются почти все производители смартфонов. Раньше списывали у Samsung , но оказалось, что учительница больше любит отличника Айфонова, поэтому не удивляйтесь тому, что все плодят мобильники с вырезом в верхней части экрана.

Honor 10 впечатляет в любом цвете. Кроме чёрного

И всё же Huawei Honor разбавил сочинение Apple своим словарным запасом, который использовал в текстах о предыдущих книгах. С одной стороны, перед нами «китайский Айфон», а с другой — сканер в нижней части экрана (спрятан под защитным стеклом на чёрной панели), горизонтальная «двустволка» камеры и игра света на задней крышке, как это было ещё в Honor 8 два года назад. Скрывать «чёлку» дисплея можно так же, как и в Huawei P20 Pro, только смысла в этом нет, потому что IPS-дисплей не умеет маскироваться под чёрную стеклянную панель и свечение чёрной полосы вокруг выреза в экране будет бросаться в глаза.

В итоге получился не хромированный слиток с «грыжей» от камер, каким выглядит вживую iPhone X. Получился смартфон с настолько «играющим цветом» корпусом, что ты таращишься на человека, который разговаривает по Honor 10 не потому, что он говорит что-то интересное, а потому, что он проходит мимо, и за это время задняя крышка мобильника трижды перекрашивается в новые оттенки. И, хоть я всей душой за угловатую суровую внешность Nokia 7 Plus, переливающийся на свету, как драгоценный камень, Honor 10 выглядит ничуть не хуже. А в сравнении с тусклым «тюленем» Sony Xperia XZ2 или «никаким» LG G7 — вообще шедевр. Всего расцветок у смартфона 4, но в России будут продавать только чёрный (самый тоскливый и маркий), серебристый и синий Honor 10. Вариант в зелёной расцветке — «люкс исполнение» с 6/128 Гбайт, которое приедет в российскую официальную розницу «когда-нибудь потом», а до тех пор — 4/64 или 4/128 Гбайт. Энтузиасты «мощности много не бывает!» уже ропщут и кидают в сторону Huawei тухлые помидоры.

Дизайн задней крышки, конечно, впечатляет. Хотя стеклянной на ощупь она не ощущается

Красивейшая задняя крышка в действительности сделана не из стекла, а ударостойкого сплава, под которым 15 слоёв плёнки с нанопокрытием (которая и выдаёт узоры диковинные). С одной стороны, это хорошо — если уроните смартфон, он не разобьётся «в кашу», а получит потёртость или, в крайнем случае, небольшую трещину. С другой — то, что крышка наполовину стеклянная, наполовину пластиковая, ощущаешь тактильно. И, если постучать монеткой по корпусу, он вам аукнется пластиковым звуком без какого-либо стеклянного «дзынь-дзынь».

Зато металлические боковины очень удобные — не такие выпуклые, как во флагманском Huawei P20 Pro, поэтому смартфон выглядит подтянутым и компактным. Да что там «выглядит», он такой и есть — по габаритам почти копия Samsung Galaxy S8/S9 с такой же диагональю дисплея. Только в Самсунге сканер сзади, а Huawei вместил 5.8 дюймов и сканер отпечатков на лицевой панели при такой же высоте корпуса.

ИК-порт на верхней грани Honor 10 На радость трудящимся Huawei оставили в корпусе отдельный разъём для наушников. А вот слота для карт памяти в смартфоне нет — китайцы в ответ на претензии хлопают глазами и говорят «разве 128 Гбайт вам недостаточно?». Ну, знаете ли, мне было бы «достаточно» дисплея 18:9 без выреза, поэтому давайте не будем разыгрывать демократию и учёт «народного мнения».

Разъём для наушников отдельно от разъёма для зарядки! А вот слот microSD ампутировали

Зато в Honor 10 большой аккумулятор! Там, где Samsung вместил 3000 мАч в S9, хуавеевцы предлагают 3400 мАч. Но на этом «прелести» в конструкции корпуса заканчиваются — водозащиты нет, стереодинамиков нет (хотя моно-динамик играет не хуже, чем в Galaxy S8 и даже лучше, чем в Huawei P20). На то это и Honor, а не Huawei.

Дисплей тоже не AMOLED/OLED, а всего лишь IPS. В принципе, с учётом цены — ноу проблэм и ноу криминалити, но субъективно по уровню яркости (и цветопередаче, но её можно привести в норму в настройках дисплея) Honor не дотягивает до матрицы в ASUS ZenFone 5 ZE620KL. Простой Full HD-дисплей смартфона среднего класса, только теперь банановый с вырезом и новыми пропорциями.

Классные камеры с очень умной «автоматикой»

Huawei — самые крутые производители китайских смартфонов по фоточасти. Настолько крутые, что флагманский Huawei P20 фотографирует лучше, чем Apple iPhone X, Samsung Galaxy S9 или любой другой смартфон, когда-либо созданный. Поэтому главное, чем Honor 10 будет «давить» конкурентов, — качество камер.

Китайцы не сознаются, но есть подозрение, что основная камера с разрешением 16 Мп в Honor 10 такая же, как в прошлогоднем флагмане Honor View 10. А это значит, что ей под силу снимать вот настолько красивые фотографии без вашего вмешательства в настройки.

Камера Honor 10 умеет подбирать настройки в авто-режиме на любой случай жизни

Потому что настройки смартфон крутит автоматически. И не по классическим критериям «навёл резкость, снизил экспозицию/яркость, если кадр светлый, и снял фото), а на любой случай жизни. В процессоре Honor 10 есть отдельный чип, который, как бабушка „на районе“, всё знает. Камера показывает ему изображение и говорит „а подскажи мне, чего это я собираюсь фотографировать?“.

А чип ей и отвечает: „Дык, милмоя, котика же. Сделай ему усы и шерсть более чёткими, чтоб смотрелось хорошо“, или „Транспорт ты фотографируешь, делай фото как можно проворнее, чтобы машину не размазало в кадре“. И так далее — у смартфона есть 22 настройки для разных случаев съёмки и он их оперативно применяет. Впрочем, любители крутить настройки камеры вручную, могут эту автоматику отключить.

Фото на тыловую камеру Honor 10 В отличие от всех выпущенных ранее моделей Huawei/Honor (да и смартфонов конкурентов тоже), камеры Honor 10 умеют не только подставлять отдельные настройки, но и „разбирать на ингредиенты“ каждую фотографию программно, чтобы отдельно „подкрутить“ бледное небо до нормального голубого цвета, сделать лужайку зелёной, какой ей полагается быть, и после всех этих действий не перекрасить случайным образом Вас на фото, если вы там тоже присутствуете. И даже выравнивать уровень горизонта автоматически, если вас угораздило сделать „кривой“ кадр, камера тоже умеет.

Фото на тыловую камеру Honor 10 Фото на тыловую камеру Honor 10 Фронтальная камера в Honor 10 перекочевала из Huawei P20/P20 Pro — она неплохая, но в Galaxy S8/S9/Note8 селфи получаются лучше. Вспомогательная тыловая камера на 24 Мп — по всей видимости, абсолютно новая. Задачи у неё прежние — помогать базовой тыловой камере фотографировать чуть лучше, городить размытие фона, снимать „духовно богатые“ чёрно-белые фото и обеспечивать двукратное приближение (зум) без потерь в качестве.

Фото на фронтальную камеру Honor 10 Как говорил русский мудрец, „Ваши ожидания — это ваши проблемы“, но отметить недостатки камер Honor 10 тоже нужно. Во-первых, оптическую стабилизацию снова „не завезли“, чтобы Honor случайным образом не догнал Huawei P20 по качеству съёмки. Во-вторых, каких-то сверхспособностей в ночной съёмке фото, рекордном зуме без потерь качества или „замедленной“ (сверхбыстрой) съёмки при 960 кадрах в секунду (пока только 120 к/с при 1920x1080, после обновления прошивки обещают 480 к/с при 1920x1080) у смартфона нет. Даже видео, как и все другие Huawei, этот Honor 10 снимает „нормально“, а не круто. Просто „гражданская“ модель без особых наворотов — это отчасти хорошо, потому что за „приколы“ в смартфонах всегда приходится доплачивать.

Настройки камеры в Honor 10 Достаточно мощный, чтобы не задумываться о мощности

Скажу честно, я не знаю, как относиться к флагманскому китайскому процессору Huawei, Kirin 970. С одной стороны, прорыва не случилось и по „сухой“ мощности он ближе к прошлогоднему Snapdragon 835, чем к современным Samsung Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845.

С другой — китайцы „опередили время“ со своим стоящим отдельно от ядер нейрочипом, который занимается ускорением Android, подбором настроек для фото и вообще „работает завхозом“ в смартфоне. За счёт этого чипа смартфоны Huawei с Android 8 и Kirin 970 на борту уже сейчас работают быстрее, чем флагманы Samsung и Sony — как теперь жаловаться на недостаток быстродействия процессора?

Android 8.1 в Honor 10 Понятное дело, что хитрые китайцы просто не ставят в смартфоны дисплеи с Quad HD или 4K-разрешениями, которые Kirin будет тянуть с трудом. Но факт остаётся фактом — по скорости работы у флагманских Huawei и Honor всё в порядке, и Honor 10 не исключение.

Растекаться по тексту рассказом о дополнительных функциях Honor 10 особого смысла нет — просто знайте, что всё в нём, как у людей современных конкурентов: разблокировка сканированием лица, портреты со „сценическим светом“, как у iPhone 8/iPhone X, сохранение фото в RAW-формат для более удобного „фотошопинга“ с компьютера, и так далее. Можно даже по-быстрому объединить несколько смартфонов Honor 10/Honor V10 с один „музыкальный центр“ и заставить их играть одну мелодию, если они будут подключены к единой Wi-Fi-сети. Словом, никакой „бедности ради бедности“ и искусственных ограничений в прошивке доступных смартфонов в сравнении с флагманами Huawei не городит.

Красивому смартфону — красивые фотографии

Согласен, что сравнения с Galaxy S9 или iPhone X сквозь весь текст — это слишком громко и пафосно, но давайте „танцевать от цены“. С 30 тысяч рублей на руках, вам не светит купить флагманский смартфон в официальной рознице РФ. В лучшем случае вы найдёте в продаже флагманы двухлетней давности, такие как HTC U Ultra или Samsung Galaxy S7 — они будут примерно так же хороши по качеству камер, но по быстродействию и автономности окажутся хуже.

Лицевая панель Honor 10 в сравнении с Huawei P20 Pro Тыловая панель Honor 10 в сравнении с Huawei P20 Pro Среди современных смартфонов выбор будет ещё хуже — самые качественные новые модели до 30 тысяч рублей, ASUS ZenFone 5 или Nokia 7 Plus, заведомо хуже по быстродействию и качеству камер. Конечно, в ASUS круче дисплей и больше функций в прошивке, но „погоды это не делает“. А уж остальные модели с неадекватной ценой (Samsung Galaxy A8 2018, Nokia 8, Sony Xperia XA2 Ultra) новый Honor „порвёт“ настолько, что в деталях рассказывать не хочется — „уберите от экрана детей“.

С другой стороны, Honor 9 на первых показах тоже выглядел „конфеткой“ и Huawei P10 со скидкой и „для народа“, а на деле оказался не так уж революционно крут. Поэтому ждём Honor 10 на подробный обзор и уж тогда делаем выводы, действительно ли он лучший среди себе подобных. А пока советуем обратить на него внимание, если вы покупаете модель до 30 тысяч рублей — свою цену Honor 10 более чем оправдывает. Хороших вам смартфонов!

Honor 10 (COL-39)

Операционная система

Android 8.1 Oreo

Экран

5,84», 2280x1080 (19:9), IPS, 432 ppi Процессор

HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц), 10 nm FinFET+

Графика

Mali-G72 MP12

Оперативная память

4/6 Гбайт (в России — пока только 4 Гбайт)

Постоянная память

64/128 Гбайт

Связь

4G (LTE Cat.13), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, ИК-порт, NFC Камеры

тыловая: 16 Мп, с автофокусом, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, сенсор,

дополнительная: 24 Мп, монохромная, без автофокуса, диафрагма f/1.8 фронтальная: 24 Мп, без автофокуса, диафрагма f/2.0 Аккумулятор

3400 мАч, несъемный

Размеры

149.6x71.2x7.7 мм Масса

153 г Цена на момент публикации

27/30 тысяч рублей