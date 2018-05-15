Тест и обзор ноутбука HP Omen 15-ce002ng: хороший вариант для геймеров

120 Гц, Nvidia G-Sync и GTX 1060 Max-Q — HP Omen 15-ce002ng во время тестовых испытаний блистал большим количеством особых моментов, которые отличают его от других игровых ноутбуков. Встроенное в его корпус оборудование является продуманным, а отдельные компоненты хорошо сочетаются друг с другом.

В соответствии с этим HP Omen нравится нам благодаря превосходной игровой производительности, щедрому списку оснащения и прекрасному качеству изображения.

Маленькие недостатки, в частности — чрезвычайно плохая продолжительность времени автономной работы, хотя и немного омрачают общее позитивное впечатление от устройства, но практически не влияют на хорошее соотношение цены и качества. Преимущества 120-герцовый дисплей с Nvidia G-Sync превосходная производительность благодаря GTX 1060 Max-Q Thunderbolt и USB 3.1 Недостатки мизерная продолжительность времени автономной работы высокий уровень рабочего шума Футуристичный при хорошем качестве исполнения

По всей видимости, выделяющийся, экстравагантный дизайн для современных игровых ноутбуков — это почти так же важно, как и встроенные в него компоненты. Это касается и HP Omen 15, который получил угловатый, несколько футуристичный корпус.

Крышка из пластмассы частично покрыта рифленым узором и привлекает внимание красным логотипом Omen посредине. Пространство вокруг клавиатуры выполнено из полированного алюминия, который хоть и чувствителен к отпечаткам пальцев, но в остальном производит ощущение высокого качества. То же самое относится и к качеству исполнения ноутбука в целом, так как придраться попросту не к чему. В частности, дисплей фиксируется стабильно в любом положении и не качается.

Клавиатура с функцией «26-Key-Rollover» (распознает до 26 одновременно нажатых кнопок) убедительна своими четкой силой сопротивления нажатию и хорошей высотой свободного хода — идеально для шутеров, MMO и не помешает при периодических наборах текстов.

Тем не менее, раскладка потребует определенного периода привыкания из-за необычно маленькой клавиши «Enter». По сравнению с другими игровыми ноутбуками, например Gigabyte Sabre 17, подсветка клавиатуры кажется недостаточно развитой. Вместо RGB-подсветки здесь есть только два режима: в одном все кнопки подсвечиваются красным цветом, в другом — белым светятся только кнопки WASD.

Жаль также, что яркость совсем не регулируется. Во время теста именно в ходе игровых сессий в полностью затемненном помещении фоновая подсветка показалась нам слишком сильной. Тем не менее, это впечатление вполне может зависеть от личных предпочтений пользователей. Идеально для Full-HD-гейминга

Мы подошли к той части нашего отчета о результатах тестирования, которая заставит сердце геймера биться чаще: «железо». В HP Omen 15 используются Intel Core i7-7700HQ (четырехъядерный процессор с тактовой частотой до 3,8 ГГц), 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q. Последняя обеспечивает возможность того, что HP Omen со своими 25 мм остается сравнительно тонким.

Мощности здесь достаточно для того, чтобы можно было без проблем играть в такие актуальные топовые игры, как «Assassin’s Creed Истоки», «Ведьмак 3» или «Ghost Recon Wildlands», причем на высочайших графических настройках в разрешении Full-HD.

И хотя GTX 1060 не всегда удерживает постоянный уровень в 60 fps, но благодаря технологии G-Sync, которая приспосабливает текущее изображение к частоте дисплея, короткие просадки частоты обновления кадров в глаза не бросаются. QHD— и 4K-гейминг для данного аппарата будут не самым разумным опытом.

Во время запуска наших бенчмарков Omen 15 достиг также отличных результатов. В конце работы 3DMark Cloud Gate мы увидели очень хорошую цифру — 23713 баллов. Вместе с тем протестированный нами ноутбук располагается чуть позади аналогично стоящего конкурента Gigabyte Sabre 17. В бенчмарке PCMark 8, который оценивает так называемую «повседневную» производительность, HP Omen получил хорошую оценку в 6930 баллов.

Встроенный здесь вентилятор — это спутник надежный, но раздражающий во время долгих игровых сессий. Хотя он и охлаждает ноутбук настолько эффективно, что корпус нагревается едва ли ощутимо, работает все-таки очень громко. Наша рекомендация: во время гейминга используйте игровые наушники или сделайте колонки HP Omen погромче. На достаточной для жилых помещений громкости они звучат очень насыщенно и не дребезжат. Наслаждение для глаз во время гейминга

Бесспорная неожиданность — это 15,6-дюймвый дисплей HP Omen. IPS-панель имеет разрешение 1920х1080 пикселей (Full-HD) и блистает высокой шахматной контрастностью в 219:1. Максимальная яркость с её 298 кд/м2 хотя и лишь слегка превышает среднюю по рейтингу, но во время солнечных дней благодаря антибликовой поверхности этого оказывается вполне достаточно.

Настоящими «изюминками» здесь являются, конечно, 120-герцовая частота обновления изображения и поддержка технологии G-Sync. Первая гарантирует гораздо меньше мерцающую картинку, чем у обычных 60-герцовых мониторов, а вторая обеспечивает синхронизацию выходящего из графической карты сигнала с отображающимся на дисплее изображением для предотвращения раздражающего Tearing-эффекта.

Input-лаг по сравнению с V-Sync при этом значительно меньше, благодаря чему функция подходит и для шутеров. Кто использует внешний монитор с поддержкой G-Sync, тот может использовать данную технологию и на нем. Отметим, что хотя теоретически G-Sync поддерживают все актуальные графические карты от компании Nvidia, в ноутбуках без соответствующего дисплея функция в большинстве случаев деактивируется, поэтому даже с подходящим монитором использовать её не получается. Достаточное количество интерфейсов для любой ситуации

В плане остального оснащения компания HP здесь по сравнению с предыдущей моделью прибавила прилично. В частности, Omen 15-ce0002ng располагает в целом четырьмя USB-портами (3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Typ-C), к которым можно подключать внешние жесткие диски, контроллеры и игровые мышки.

Внешний монитор можно задействовать при помощи HDMI-выхода или Mini-DisplayPort. Дополняют перечень коммуникативных возможностей протокол Thunderbolt 3, гигабитный LAN-порт и SD-кардридер. Беспроводная передача данных осуществляется через Bluetooth 4.2 и WLAN-модуль стандарта ac.

Идеальное сочетание производительности и большого дискового пространства обеспечивает комбинация из M.2-SSD-накопителя емкостью 256 Гбайт и дополнительно встроенного классического HDD, вмещающего 1 Тбайт.

В то время, как «железо» здесь очень убедительное, прилагаемое программное обеспечение кажется нам сравнительно скромным. Отдельного упоминания заслуживает лишь предустановленный Omen Command Center, через который можно наблюдать за нагрузкой на систему и настраивать сочетания клавиш.

Других рациональных настроек, например, управления вентилятором системы охлаждения, как Asus ROG GX501, здесь не предусмотрено. Таким образом, вообще не понятно, за какие такие заслуги Command Center получил свою отдельную кнопку на клавиатуре. Продолжительность времени автономной работы

Тот факт, что игровые ноутбуки под полной нагрузкой без подключения к розетке не могут продержаться больше часа, откровением ни для кого не является. Однако то, что HP Omen 15 даже при обычном «офисном» или «мультимедийном» использовании выдыхается всего приблизительно за три часа — необычно.

Причиной такой мизерной продолжительности времени автономной работы является комбинация графической карты Nvidia и G-Sync-дисплея. Это не позволяет использовать энергосберегающую функцию Nvidia Optimus.

Опция Optimus заботится о том, чтобы в «десктопном» режиме эксплуатации ноутбук автоматически переключается на использование менее энерго-голодной интегрированной графической карты (Intel-CPU), а выделенная графическая карта на самом деле активируется только для 3D-игр.

В случае с Omen 15 у пользователя нет возможности ни автоматического, ни ручного переключения туда-сюда. Результат: ноутбук всегда задействует Nvidia GPU, что в очень короткие сроки высасывает из аккумулятора все запасы энергии.

На самом деле жаль, так как 15-дюймовый ноутбук благодаря своему относительно небольшому весу в 2,6 кг подходит и для работы на открытом воздухе. Громоздкий блок питания со своими 818 граммами, напротив, к транспортировке не располагает. Альтернативные варианты

Asus FX553VD-DM249T (90NB0DW7-M03520)

Тому, кто желает играть на ноутбуке лишь от случая к случаю, а также может отказаться от топовых компонент и G-Sync-дисплея, предлагает свои услуги Asus FX553VD-DM249T.

15,6-дюймовый ноутбук с Intel Core i7 7700HQ, 8 Гбайт оперативной памяти и графической картой Nvidia GTX 1050 обладает достаточной производительностью, чтобы справляться с большинством игр при средних настройках графики.

Продолжительность времени автономной работы составляет более 5 часов, что делает данный лэптоп значительно мобильнее, чем HP Omen. Кроме того, Asus стоит всего лишь почти 76 000 рублей.

GigaByte Aero 15-DE025TB (AERO15-DE025TB)

При доплате в размере около 24 000 рублей вы в лице GigaByte Aero15-DE025TB получите превосходный игровой лэптоп с Nvidia GTX 1060, SSD-накопителем емкостью 512 Гбайт и четырьмя USB-3.1-портами.

Кроме того, данный 15,6-дюймовый ноутбук поддерживает функцию Nvidia Optimus, благодаря чему продолжительность времени автономной работы получается значительно больше, чем у HP Omen.

Есть и еще одно приятное дополнение: подсветку клавиатуры можно регулировать по цветам абсолютно свободно.

Acer Predator Triton 700 (NH. Q2LEV.001)

Если вы хотите запускать ваши игры на внешнем мониторе с WQHD— или даже UHD-разрешением, то должны взять ноутбук с графической картой GTX 1080. Acer Predator Triton 700 помимо Core i7 7700HQ и 32 Гбайт оперативной памяти располагает как раз Nvidia GTX 1080 Max-Q. Дисплей, оснащение и эргономичность здесь также убедительны.

Но за все это Acer заставит вас заплатить: около 230 000 рублей придется отдать за топовый игровой ноутбук.

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