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Российская компания INOI выпустила Android-смартфон за 3 тысячи рублей
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Российская компания INOI выпустила Android-смартфон за 3 тысячи рублей 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российская компания INOI объявила о выходе своего первого смартфона, в основу которого легла операционная система Android. 5-дюймовый INOI 2 Lite относится к разряду устройств самого базового уровня, зато стоит около 3 тысяч рублей. Заказать его можно в фирменном интернет-магазине производителя.
В основу аппарата лег 4-ядерный процессор MTK6580 с тактовой частотой 1,2 ГГц, дисплей 5" (845х480 пикселей) и батарея емкостью 2500 мА*ч. INOI 2 Lite располагает 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти и поддерживает подключение двух «симок» (либо одной карты памяти объемом до 32 ГБ). Разрешение основной камеры — 5 мегапикселей, «фронталки» — 2 мп.
Работает INOI 2 Lite под управлением Android 7.0 (Nougat). На каждый смартфон предустановлено приложение INOI, посредством которого можно связаться с техподдержкой и задать любой интересующий вопрос по продуктам компании.
Больше всего INOI известна как производитель корпоративного смартфона R7 на Sailfish OS, представленного на выставке Mobile World Congress (MWC) в феврале прошлого года. Эта модель была подарена премьер-министру России Дмитрию Медведеву, а также министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову. Эту же модель, работающую на сертифицированной для использования в госорганах операционной системе Sailfish, ранее закупила "Почта России".
∎Обзор INOI R7: «импортозамещающий» смартфон для чиновника и гика читайте также
При этом INOI не отказывается от платформы Sailfish OS: фирма обещает продолжить выпуск устройств на базе единственной в России ОС, одобренной для использования чиновниками. Напомним, разработку ОС Sailfish ведет принадлежащая российским акционерам (ключевой из них — бизнесмен Григорий Березкин) компания «Открытая мобильная платформа». Также Березкин является совладельцем основанной выходцами из Nokia финской Jolla, исходно разрабатывавшей Sailfish, а теперь сфокусировавшейся на выпуске «железа» на ней.
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