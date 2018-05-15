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Да как так? Мой MacBook Pro 2016 уже облезает
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Да как так? Мой MacBook Pro 2016 уже облезает 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Да как так? Мой MacBook Pro 2016 уже облезаетКогда я шёл в магазин за своим новым MacBook год назад, я точно знал что куплю: мой новый Макбук должен быть СЕРОГО цвета.
С 2012 года я пользовался MacBook Pro из белого алюминия, и хотелось чего-то нового. А тут как раз вышла новая линейка MacBook, в которой помимо моделей с TouchBar появилось разнообразие расцветок корпуса.
Я взял себе именно тот Макбук, какой хотел, и был счастлив.
Был счастлив до сегодняшнего дня, когда заметил страшное.
Ну зачем я купил MacBook Pro Space Gray? Он теперь стирается
Посмотрите на эту фотографию, ничего не замечаете?
А если слегка увеличить контрастность и прибрать белый свет?
Вот так нагляднее, правда? Если вы ещё не разглядели, то объясню: мой MacBook Pro 2016 натурально стирается в том месте, где кисть соприкасается с корпусом во время печати текстов.
Apple, что это за невиданная фигня, а?!
Может быть, это серая краска
Корпус Макбука выполнен из анодированного алюминия. Анодирование — это такой процесс, когда на поверхности металла образуется слой оксидной плёнки вследствие воздействия электролита.
Эту информацию можно найти в интернете. А вот что в интернете не пишут, так это то, что этот слой является декоративным, то есть запросто может облезть при любом удобном случае.
Анодированное покрытие моего MacBook Pro стирается от ладони. Вот это поворот!
Серый цвет стирается из-за постоянного трения кистью по корпусу, когда я пользуюсь тачпадом или печатаю на клавиатуре. При всем моем бережном обращении с техникой, я не мог этого предусмотреть.
Если бы я купил MacBook Pro БЕЛОГО цвета, такой проблемы бы не было. А если бы даже и была — на белом корпусе потертости были бы не видны.
А главное — «потертость» корпуса не является гарантийным случаем, поэтому мой MacBook Pro никто не собирается менять на новый, с извинениями.
Надо было брать белый MacBook
Уверен, со временем пятно никуда не исчезнет, напротив станет белее и увеличится, ведь я продолжаю пользоваться моим Макбуком и печатать тексты.
В интернете полно наклеек именно на зоны по бокам от тачпада, и я никогда не воспринимал их всерьёз: ну что может случится с металлом, что его нужно закрывать кусочками плёнки? Не протрётся же он?
А вот и протрётся!
Моему MacBook Pro чуть больше года. Посмотрите на свои серые «прошки», друзья — быть может вам пора подкладывать салфетки под руки во время работы на своем ноутбуке?
Для себя я твердо решил: следующий мой Мак будет только белым. Жаль, что Space Gray так подвёл.
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