LTE в Galaxy S9 на 37% быстрее, чем в iPhone X

LTE в Galaxy S9 на 37% быстрее, чем в iPhone XSamsung заявила, что сотовый модуль в Galaxy S9 на 42% быстрее, чем у конкурентов.

Для оценки скорости компания использовала популярный тест Speedtest. Получилось, что среди iPhone X, Google Pixel 2 и двух поколениях Galaxy S7 новый Galaxy S9 оказался самым быстрым. Результаты:

• Galaxy S9 на 37% быстрее, чем iPhone X • Galaxy S9 на 17% быстрее, чем Pixel 2 • Galaxy S9 на 38% быстрее, чем Galaxy S7 Правда, стоит ли так сильно доверять этому тесту? Да, модем, быть может, и правда мощнее, но реальная скорость может сильно отличаться.

Все зависит от местоположения пользователя и состояния окружающей среды (ясная погода, дождь и так далее). Кроме того, на скорость работы могут повлиять и работающие приложения, и сам оператор сотовой связи.

Да и прирост на 37% не такой уж и большой. На деле будет заметно лишь более быстрая загрузка веб-сайтов (разница примерно в 1-2 секунды).