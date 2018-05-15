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LTE в Galaxy S9 на 37% быстрее, чем в iPhone X
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LTE в Galaxy S9 на 37% быстрее, чем в iPhone X 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
LTE в Galaxy S9 на 37% быстрее, чем в iPhone XSamsung заявила, что сотовый модуль в Galaxy S9 на 42% быстрее, чем у конкурентов.
Для оценки скорости компания использовала популярный тест Speedtest. Получилось, что среди iPhone X, Google Pixel 2 и двух поколениях Galaxy S7 новый Galaxy S9 оказался самым быстрым. Результаты:
• Galaxy S9 на 37% быстрее, чем iPhone X  • Galaxy S9 на 17% быстрее, чем Pixel 2  • Galaxy S9 на 38% быстрее, чем Galaxy S7  Правда, стоит ли так сильно доверять этому тесту? Да, модем, быть может, и правда мощнее, но реальная скорость может сильно отличаться.
Все зависит от местоположения пользователя и состояния окружающей среды (ясная погода, дождь и так далее). Кроме того, на скорость работы могут повлиять и работающие приложения, и сам оператор сотовой связи.
Да и прирост на 37% не такой уж и большой. На деле будет заметно лишь более быстрая загрузка веб-сайтов (разница примерно в 1-2 секунды).
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