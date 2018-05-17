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HP выпустила ноутбук-трансформер с суперъярким дисплеем
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HP выпустила ноутбук-трансформер с суперъярким дисплеем 

Chip.ru 5 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания HP представила новый бизнес ноутбук-трансформер EliteBook x360 1030. Модель HP EliteBook x360 1030 G3 получила алюминиевый unibody-корпус толщиной всего 15,2 мм. Вес ноутбука составляет 1260 г. Экран — сенсорный, 13,3 дюйма разрешением Full HD или 4К. Стандартная версия имеет яркость 400 кд/м2, но опционально доступен вариант яркостью уже в 700 кд/м2. За таким ноутбуком можно будет работать даже под прямыми лучами яркого летнего солнца.
Процессоры на выбор: Intel Core i5-8250U (1,6/3,4 ГГц), i5-8350U (1,7/3,6 ГГц), i7-8550U (1,8/4 ГГц) и i7-8650U (1,9/4,2 ГГц). Оперативная память — до 16 ГБ. Постоянное хранилище — до 2 ТБ на PCIe NVMe-накопителе. Имеется бортовая акустическая система Bang & Olufsen с четырьмя динамиками и инфракрасная камера. Продажи ноутбука стартуют в июне. Цена новинки — от $1450.
Источник: HP  Фото: HP Опрос: Что вы предпочитаете — обычный ноутбук или трансформер? Обычный Трансформер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор трансформера Lenovo Yoga 720-13IKB: все на четверочку
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