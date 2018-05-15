Состоялся международный запуск смартфона Huawei Honor 10

Компания Huawei представила сегодня в Лондоне смартфон Honor 10 для международного рынка. Это новый флагман линейки Honor. В Китае его представили в апреле, а теперь состоялась международная презентация.

Смартфон заключён в корпус с двумя стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Он представлен, в том числе, в градиентных переливающихся решениях, напоминающих цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro.

Honor 10 оснащается 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 16+24 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта и разблокировка с распознаванием пользователя по лицу.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3320 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и стереодинамики. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Новость дорабатывается.