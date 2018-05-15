5 полезных возможностей Mac, которые вы забыли 

5 полезных возможностей Mac, которые вы забылиВсе чаще убеждаюсь, что маководы со стажем не знают даже примитивных приемов работы с macOS. Они не вникают, ленятся разбираться, не хотят заморачиваться и даже забывают об удобных особенностей системы.
На этом моменте подключаемся мы, изучаем каждую фишку вдоль и поперек и выдаем готовые сценарии ее использования. Пожалуйста.
В тему: 8 вещей, которые вы делаете неправильно со своим MacBook
На этот раз мы выделили 5 крутых возможностей Mac, которые вы забыли, используете неполноценно или не знаете.
Как делать скриншоты стандартными средствами ОС Во-первых, вы можете использовать приложением «Снимок экрана», которое установлено на каждый Mac по умолчанию.
Откройте приложение, перейдите в меню «Снимок» и используйте один и из предложенных вариантов:
«Выбранная область» — выберите участок экрана, который попадет на скриншот (Command + 4)
«Окно» — выберите окно, которое нужно снять (Command + 5)
«Экран» — скриншот экрана целиком (Command + 3)
«Экран с задержкой» — скриншот экрана целиком с задержкой 10 секунд (Command + Option + 3)
Когда вы выберите тип скриншота, который хотите использовать, на экране появится окно подсказки. Не обращайте на него внимания, оно не попадет в кадр.
После съемки сможете сохранить снимок в любое место на жестком диске. А в настройках есть функция добавления курсора на скриншот, чтобы сделать его более наглядным или показать конкретный объект, о котором идет речь.
Во-вторых, у вас есть возможность использовать глобальные сочетания клавиш для съемки экрана своего компьютера:
Command + Shift + 3 — снимок всего экрана
Command + Shift + 4 — снимок выбранной области
Command + Shift + 4 и выберите окно — снимок окна
Command + Shift + 6 — снимок содержимого панели Touch Bar Все снимки сохраняются на рабочий стол. Чтобы изменить это, откройте программу «Терминал», введите команду «defaults write com.apple.screencapture location», добавьте пробел, перетащите желаемую папку в окно приложения и активируйте действие через Enter.
Чтобы изменения вступили в силу сразу, используйте команду «killall SystemUIServer».
Если добавить к этим комбинациям кнопку Control, снимки экрана вообще не будут сохраняться в виде отдельных файлов. Вместо этого они останутся в буфере обмена для вставки в графический редактор и другие приложения. Это будет более привычно для тех, кто недавно перешел с Windows.
В-третьих, если у вас современный MacBook Pro с Touch Bar, вы можете вывести отдельную кнопку для съемки экрана на него.
Работа с ней почти не отличается от использования сочетаний клавиш.
Скриншоты супер-полезные. Они помогут быстро поделиться с собеседником конкретной информацией или научить его использовать любой элемент приложения или операционной системы.
Как добавить папку iCloud Drive на панель Dock
Во-первых, вы можете найти приложение Finder через поисковую систему файлового менеджера Mac.
Просто введите запрос «Finder» в поисковой строке, выберите расположение «Этот Mac» и нажмите на «Показать содержимое пакета» в меню дополнительных действий.
После этого перейдите в каталог Contents > Applications и перетяните в Dock приложение iCloud Drive.
Теперь переходить к содержимому вашего облачного хранилища Apple вы сможете с помощью одного тапа. Если вы используете его настолько же активно как я, для вас это будет супер-актуально.
Во-вторых, вы можете использовать меню «Переход» > «Переход к папке» или сочетание клавиш Shift + Command + G.
В этом меню нужно просто ввести путь к каталогу дополнительных приложений Finder «/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/» и нажать кнопку «Перейти».
Теперь просто перетяните в Dock приложение iCloud Drive.
В этом же каталоге также есть ярлыки для быстрого перехода к AirDrop, сетевым ресурсам, всем и последним документам — все это вы также можете вынести на панель быстрого доступа.
Как включать и выключать свой Mac по расписанию
Настроить эту возможность можно в меню «Системные настройки» > «Экономия энергии» > «Расписание».
Здесь два пункта:
«Включать или выходить из режима сна»
«Режим сна», «Перезагрузить» и «Выключать»
Для каждой из этих возможностей можно настроить время и дни активности: выходные, будние или конкретные по неделе. А вот одновременно использовать сон, перезагрузку и выключение не получится.
Сценариев использования этой системы предостаточно. Например, я включаю выключение ночью, если смотрю фильм на своем MacBook Pro в постели и не уверен, что не засну под него.
Это помогает мне не оказываться с разряженным ноутбуком утром, когда уже нужно ехать по делам на целый день.
Плохо только, что для автоматического включения Mac должен быть подключен к источнику питания, а для корректного выключения устройства, оно не должно находиться в режиме сна.
Как настроить работу с текстом во всей системе
Для начала перейдите в меню «Системные настройки» > «Клавиатура» > «Текст». А теперь у меня для вас несколько рекомендаций по настройке.
Во-первых, обязательно используйте клавиатурные сокращения.
Например, «–» у меня трансформируется в одно тире нормального размера «—», а банальное сочетание букв «ng» вводит адрес моей электронной почты, которая у меня используется и как логин для всевозможных сервисов, и в рабочих целях.
Обратите внимание, настройки автоматической замены синхронизируются между устройствами, которые привязаны к одному Apple ID.
Во-вторых, разберитесь с автоматическими заменами и корректировками.
Не отказывайтесь от того, чтобы система сама начинала каждое предложение с большой буквы, а также от интеллектуальной замены двойных и одиночных кавычек. В нормальном тексте должны быть «», "" предназначены только для кода.
Более того, установите контроль правописания. Вы можете использовать стандартные словари, но я предпочитаю продвинутый пакет «ОРФО 2016».
Как и какие сочетания клавиш нужно использовать
Я выбрал только самые распространенные сочетания клавиш, которые чаще всего используются в macOS. Вы должны выучить их, чтобы проще управлять операционной системой и приложениями.
Вот некоторые:
Command + M — свернуть окно
Command + W — закрыть окно
Option + Command + W — закрыть все окна приложения
Command + Tab — переключиться на предыдущую программу
Command + Q — закрыть приложение
Command + Option + Escape — принудительно закрыть программу, если она зависла
Command + T — создать новую вкладку в Safari
Control + Tab — переключиться на следующую вкладку в Safari
Command + X — вырезать
Command + C — копировать
Command + V — вставить
Command + F — найти
Это только немногие комбинации клавиш, которые я рекомендую вам запоминать.
А лучше установите бесплатное приложение CheatSheet, которое показывает все сочетания клавиш для текущего приложения после длительного нажатия на Command.