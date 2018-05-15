5 полезных возможностей Mac, которые вы забыли

5 полезных возможностей Mac, которые вы забылиВсе чаще убеждаюсь, что маководы со стажем не знают даже примитивных приемов работы с macOS. Они не вникают, ленятся разбираться, не хотят заморачиваться и даже забывают об удобных особенностей системы.

На этом моменте подключаемся мы, изучаем каждую фишку вдоль и поперек и выдаем готовые сценарии ее использования. Пожалуйста.

В тему: 8 вещей, которые вы делаете неправильно со своим MacBook

На этот раз мы выделили 5 крутых возможностей Mac, которые вы забыли, используете неполноценно или не знаете.

Как делать скриншоты стандартными средствами ОС Во-первых, вы можете использовать приложением «Снимок экрана», которое установлено на каждый Mac по умолчанию.

Откройте приложение, перейдите в меню «Снимок» и используйте один и из предложенных вариантов:

«Выбранная область» — выберите участок экрана, который попадет на скриншот (Command + 4)

«Окно» — выберите окно, которое нужно снять (Command + 5)

«Экран» — скриншот экрана целиком (Command + 3)

«Экран с задержкой» — скриншот экрана целиком с задержкой 10 секунд (Command + Option + 3)

Когда вы выберите тип скриншота, который хотите использовать, на экране появится окно подсказки. Не обращайте на него внимания, оно не попадет в кадр.

После съемки сможете сохранить снимок в любое место на жестком диске. А в настройках есть функция добавления курсора на скриншот, чтобы сделать его более наглядным или показать конкретный объект, о котором идет речь.

Во-вторых, у вас есть возможность использовать глобальные сочетания клавиш для съемки экрана своего компьютера:

Command + Shift + 3 — снимок всего экрана

Command + Shift + 4 — снимок выбранной области

Command + Shift + 4 и выберите окно — снимок окна

Command + Shift + 6 — снимок содержимого панели Touch Bar Все снимки сохраняются на рабочий стол. Чтобы изменить это, откройте программу «Терминал», введите команду «defaults write com.apple.screencapture location», добавьте пробел, перетащите желаемую папку в окно приложения и активируйте действие через Enter.

Чтобы изменения вступили в силу сразу, используйте команду «killall SystemUIServer».

Если добавить к этим комбинациям кнопку Control, снимки экрана вообще не будут сохраняться в виде отдельных файлов. Вместо этого они останутся в буфере обмена для вставки в графический редактор и другие приложения. Это будет более привычно для тех, кто недавно перешел с Windows.

В-третьих, если у вас современный MacBook Pro с Touch Bar, вы можете вывести отдельную кнопку для съемки экрана на него.

Работа с ней почти не отличается от использования сочетаний клавиш.

Скриншоты супер-полезные. Они помогут быстро поделиться с собеседником конкретной информацией или научить его использовать любой элемент приложения или операционной системы.

Как добавить папку iCloud Drive на панель Dock

Во-первых, вы можете найти приложение Finder через поисковую систему файлового менеджера Mac.

Просто введите запрос «Finder» в поисковой строке, выберите расположение «Этот Mac» и нажмите на «Показать содержимое пакета» в меню дополнительных действий.

После этого перейдите в каталог Contents > Applications и перетяните в Dock приложение iCloud Drive.

Теперь переходить к содержимому вашего облачного хранилища Apple вы сможете с помощью одного тапа. Если вы используете его настолько же активно как я, для вас это будет супер-актуально.

Во-вторых, вы можете использовать меню «Переход» > «Переход к папке» или сочетание клавиш Shift + Command + G.

В этом меню нужно просто ввести путь к каталогу дополнительных приложений Finder «/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/» и нажать кнопку «Перейти».

Теперь просто перетяните в Dock приложение iCloud Drive.

В этом же каталоге также есть ярлыки для быстрого перехода к AirDrop, сетевым ресурсам, всем и последним документам — все это вы также можете вынести на панель быстрого доступа.

Как включать и выключать свой Mac по расписанию

Настроить эту возможность можно в меню «Системные настройки» > «Экономия энергии» > «Расписание».

Здесь два пункта:

«Включать или выходить из режима сна»

«Режим сна», «Перезагрузить» и «Выключать»

Для каждой из этих возможностей можно настроить время и дни активности: выходные, будние или конкретные по неделе. А вот одновременно использовать сон, перезагрузку и выключение не получится.

Сценариев использования этой системы предостаточно. Например, я включаю выключение ночью, если смотрю фильм на своем MacBook Pro в постели и не уверен, что не засну под него.

Это помогает мне не оказываться с разряженным ноутбуком утром, когда уже нужно ехать по делам на целый день.

Плохо только, что для автоматического включения Mac должен быть подключен к источнику питания, а для корректного выключения устройства, оно не должно находиться в режиме сна.

Как настроить работу с текстом во всей системе

Для начала перейдите в меню «Системные настройки» > «Клавиатура» > «Текст». А теперь у меня для вас несколько рекомендаций по настройке.

Во-первых, обязательно используйте клавиатурные сокращения.

Например, «–» у меня трансформируется в одно тире нормального размера «—», а банальное сочетание букв «ng» вводит адрес моей электронной почты, которая у меня используется и как логин для всевозможных сервисов, и в рабочих целях.

Обратите внимание, настройки автоматической замены синхронизируются между устройствами, которые привязаны к одному Apple ID.

Во-вторых, разберитесь с автоматическими заменами и корректировками.

Не отказывайтесь от того, чтобы система сама начинала каждое предложение с большой буквы, а также от интеллектуальной замены двойных и одиночных кавычек. В нормальном тексте должны быть «», "" предназначены только для кода.

Более того, установите контроль правописания. Вы можете использовать стандартные словари, но я предпочитаю продвинутый пакет «ОРФО 2016».

Как и какие сочетания клавиш нужно использовать

Я выбрал только самые распространенные сочетания клавиш, которые чаще всего используются в macOS. Вы должны выучить их, чтобы проще управлять операционной системой и приложениями.

Вот некоторые:

Command + M — свернуть окно

Command + W — закрыть окно

Option + Command + W — закрыть все окна приложения

Command + Tab — переключиться на предыдущую программу

Command + Q — закрыть приложение

Command + Option + Escape — принудительно закрыть программу, если она зависла

Command + T — создать новую вкладку в Safari

Control + Tab — переключиться на следующую вкладку в Safari

Command + X — вырезать

Command + C — копировать

Command + V — вставить

Command + F — найти

Это только немногие комбинации клавиш, которые я рекомендую вам запоминать.

А лучше установите бесплатное приложение CheatSheet, которое показывает все сочетания клавиш для текущего приложения после длительного нажатия на Command.