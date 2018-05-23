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Смартфон Huawei Y6 Prime представлен в России
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Смартфон Huawei Y6 Prime представлен в России 

Ferra.ru 18 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Huawei представила в России новый смартфон серии Y — Huawei Y6 Prime 2018. Этот доступный смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне.
Основная камера стилизована под двойную, но на самом деле у нее один модуль. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, также предусмотрена функция разблокировки по лицу.
Huawei Y6 Prime (2018) оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD ёмкостью до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo c интерфейсjv EMUI 8.0.
В России продажи модели Huawei Y6 Prime 2018 в синем, золотистом и черном цветах начинаются с этой недели по рекомендованной розничной цене 8 790 рублей.
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