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Самый дорогой смартфон Huawei выйдет в России
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Самый дорогой смартфон Huawei выйдет в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Huawei готовится к выпуску в России своего самого дорогого на настоящий момент смартфона — Huawei Mate RS Porsche Design. Записи о модели появились на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, что подтверждает её скорый выпуск.
Смартфон Huawei Mate RS Porsche Design выпускается в чёрном и красном цвете, впервые в истории серии Mate. Версия Huawei Mate RS Porsche Design 6+256 ГБ обойдётся в 1695 евро, а 6+512 ГБ — 2095 евро. Как ожидается, российская цена может достигать 130 тысяч рублей.
Напомним, премиальный Huawei Mate RS Porsche Design был анонсирован одновременно с флагманскими P20 и P20 Pro. Одним из отличий смартфона Huawei Mate RS от P20 и P20 Pro стал дисплей без выреза экрана в стиле iPhone X. Среди особенностей Huawei Mate RS Porsche Design производитель отметил первый в мире двойной сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо на экране, процессор с поддержкой технологий искусственного интеллекта, батарею ёмкостью 4000 мАч.
Пользователь может пройти аутентификацию, приложив палец к дисплею, а также к задней панели смартфона. То есть с обеих сторон смартфона есть ридер отпечатков.
Huawei Mate RS Porsche Design оснащается 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9. Основную камеру 40+8+20 Мп смартфон унаследовал у Huawei P20 Pro. Аппаратной основой стал Kirin 970 с нейросетевым модулем, 6 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Также можно отметить беспроводную зарядку и стереодинамики.
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