Новый Huawei Honor Play с 4D-геймингом дебютирует 6 июня

Компания Huawei опубликовала приглашение для прессы на пресс-мероприятие, назначенное на 6 июня 2018 года. На нём будет представлен новый смартфон в доступной серии Honor Play.

Судя по намёкам в приглашении, смартфон получит ряд функций на базе искусственного интеллекта и обеспечит «революционный игровой 4D опыт».

Согласно по более ранним утечка, смартфон Huawei Honor Play оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой с модулями 13 и 2 Мп, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.