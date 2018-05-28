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Новый Huawei Honor Play с 4D-геймингом дебютирует 6 июня
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Новый Huawei Honor Play с 4D-геймингом дебютирует 6 июня 

Ferra.ru 16 часов назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Huawei опубликовала приглашение для прессы на пресс-мероприятие, назначенное на 6 июня 2018 года. На нём будет представлен новый смартфон в доступной серии Honor Play.
Судя по намёкам в приглашении, смартфон получит ряд функций на базе искусственного интеллекта и обеспечит «революционный игровой 4D опыт».
Согласно по более ранним утечка, смартфон Huawei Honor Play оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой с модулями 13 и 2 Мп, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.
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