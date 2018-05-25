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Huawei запрещает разблокировку загрузчика в своих смартфонах
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Huawei запрещает разблокировку загрузчика в своих смартфонах 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Huawei решила закрыть программу, которая позволяла энтузиастам официально разблокировать загрузчик смартфонов. Такая программа осуществлялась в партнёрстве с сообществом мобильных разработчиков XDA Developers.
Теперь компания прекратит в течение 60 дней рассылать коды разблокировки для существующих смартфонов. Новые смартфоны под брендами Huawei и Honor, выпущенные после 24 мая 2018 года, сразу не будут поддерживать эту программу. 60 дней стартуют с момента официального объявления. Таким образом, всем желающим разблокировать смартфон лучше поторопиться и получить нужный код до 24 июля.
В своём заявлении Huawei подчеркнула, что всё делается для пользы пользователей и чтобы избежать проблем, связанных с кастомными прошивками.
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