Huawei запрещает разблокировку загрузчика в своих смартфонах

Компания Huawei решила закрыть программу, которая позволяла энтузиастам официально разблокировать загрузчик смартфонов. Такая программа осуществлялась в партнёрстве с сообществом мобильных разработчиков XDA Developers.

Теперь компания прекратит в течение 60 дней рассылать коды разблокировки для существующих смартфонов. Новые смартфоны под брендами Huawei и Honor, выпущенные после 24 мая 2018 года, сразу не будут поддерживать эту программу. 60 дней стартуют с момента официального объявления. Таким образом, всем желающим разблокировать смартфон лучше поторопиться и получить нужный код до 24 июля.

В своём заявлении Huawei подчеркнула, что всё делается для пользы пользователей и чтобы избежать проблем, связанных с кастомными прошивками.